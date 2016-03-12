Арсенал - Шинник: 12 марта 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Арсенал
Тула
4:1

Арсенал - Шинник: 12 марта 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Шинник
Ярославль
ФНЛ, 25 тур

ФНЛ,

25 тур

Россия
12 марта 2016, 17:00 МСК
12.03.2016, 17:00 МСК
суббота
Роман Галимов
Роман Галимов
Главный Судья
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Прошлые матчи
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Прогнозы

Предварительный состав

Арсенал
мин
50
Шамов
Егор Шамов
8
Григалава
Гиа Григалава
3
Сокол
Артем Сокол
92
Рассказов
Николай Рассказов
11
Ткачев
Сергей Ткачев
70
Костадинов
Георгий Костадинов
28
Пантелеев
Владислав Пантелеев
20
Чаушич
Горан Чаушич
7
Ломовицкий
Александр Ломовицкий
82
Хлусевич
Даниил Хлусевич
19
Джорджевич
Лука Джорджевич
Запасные
1
Нигматуллин
Артур Нигматуллин
-
36
Левашов
Михаил Левашов
-
9
Комбаров
Кирилл Комбаров
-
5
Бурлак
Тарас Бурлак
-
14
Хагуш
Анри Хагуш
-
23
Горбатенко
Игорь Горбатенко
-
21
Коновалов
Игорь Коновалов
-
15
Ковалев
Юрий Ковалев
-
44
Кангва
Кингс Кангва
-
48
Луценко
Евгений Луценко
-
13
Панченко
Кирилл Панченко
-
10
Кангва
Эванс Кангва
-
Шинник
мин
21
Голуб
Никита Голуб
2
Щербаков
Константин Щербаков
17
Покидышев
Николай Покидышев
15
Самойлов
Дмитрий Самойлов
57
Зириков
Николай Зириков
4
Стешин
Евгений Стешин
29
Игнатович
Павел Игнатович
5
Зинков
Вячеслав Зинков
19
Самсонов
Артем Самсонов
27
Щадин
Артем Щадин
9
Низамутдинов
Эльдар Низамутдинов
Запасные
16
Яшин
Дмитрий Яшин
-
3
Стрелов
Евгений Стрелов
-
45
Бетюжнов
Антон Бетюжнов
-
89
Дорофеев
Никита Дорофеев
-
72
Масленников
Игорь Масленников
-
44
Тананеев
Дмитрий Тананеев
-
24
Азявин
Илья Азявин
-
90
Игнатенко
Владислав Игнатенко
-
70
Носов
Александр Носов
-
77
Гонгапшев
Альбек Гонгапшев
-

События

Матч окончен 4:1

Прошлые матчи

12.03.2016 12 марта 2016 сб 17:00
Арсенал
4 : 1
Шинник
12.03.2016 12 марта 2016 сб 17:00
Арсенал
4
Шинник
1
17.08.2015 17 авг. 2015 пн 18:30
Шинник
0 : 4
Арсенал
17.08.2015 17 авг. 2015 пн 18:30
Шинник
0
Арсенал
4
17.11.2013 17 нояб. 2013 вс 14:00
Шинник
5 : 0
Арсенал
17.11.2013 17 нояб. 2013 вс 14:00
Шинник
5
Арсенал
0
02.08.2013 02 авг. 2013 пт 18:00
Арсенал
4 : 0
Шинник
02.08.2013 02 авг. 2013 пт 18:00
Арсенал
4
Шинник
0

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