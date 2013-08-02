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Арсенал VS Шинник
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Арсенал - Шинник: 02 августа 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Арсенал
Тула
4:0
Арсенал - Шинник: 02 августа 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Шинник
Ярославль
ФНЛ, 6 тур
ФНЛ,
6 тур
Россия
2 авг. 2013, 18:00 МСК
2.08.2013, 18:00 МСК
пятница
Михаил Белов
Михаил Белов
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Арсенал
мин
50
Шамов
Егор Шамов
8
Григалава
Гиа Григалава
3
Сокол
Артем Сокол
92
Рассказов
Николай Рассказов
11
Ткачев
Сергей Ткачев
70
Костадинов
Георгий Костадинов
28
Пантелеев
Владислав Пантелеев
20
Чаушич
Горан Чаушич
7
Ломовицкий
Александр Ломовицкий
82
Хлусевич
Даниил Хлусевич
19
Джорджевич
Лука Джорджевич
Запасные
1
Нигматуллин
Артур Нигматуллин
-
36
Левашов
Михаил Левашов
-
9
Комбаров
Кирилл Комбаров
-
5
Бурлак
Тарас Бурлак
-
14
Хагуш
Анри Хагуш
-
23
Горбатенко
Игорь Горбатенко
-
21
Коновалов
Игорь Коновалов
-
15
Ковалев
Юрий Ковалев
-
44
Кангва
Кингс Кангва
-
48
Луценко
Евгений Луценко
-
13
Панченко
Кирилл Панченко
-
10
Кангва
Эванс Кангва
-
Шинник
мин
21
Голуб
Никита Голуб
2
Щербаков
Константин Щербаков
17
Покидышев
Николай Покидышев
15
Самойлов
Дмитрий Самойлов
57
Зириков
Николай Зириков
4
Стешин
Евгений Стешин
29
Игнатович
Павел Игнатович
5
Зинков
Вячеслав Зинков
19
Самсонов
Артем Самсонов
27
Щадин
Артем Щадин
9
Низамутдинов
Эльдар Низамутдинов
Запасные
16
Яшин
Дмитрий Яшин
-
3
Стрелов
Евгений Стрелов
-
45
Бетюжнов
Антон Бетюжнов
-
89
Дорофеев
Никита Дорофеев
-
72
Масленников
Игорь Масленников
-
44
Тананеев
Дмитрий Тананеев
-
24
Азявин
Илья Азявин
-
90
Игнатенко
Владислав Игнатенко
-
70
Носов
Александр Носов
-
77
Гонгапшев
Альбек Гонгапшев
-
События
Матч окончен 4:0
Прошлые матчи
12.03.2016
12 марта 2016
сб
17:00
Арсенал
4 : 1
Шинник
12.03.2016
12 марта 2016
сб
17:00
Арсенал
4
Шинник
1
17.08.2015
17 авг. 2015
пн
18:30
Шинник
0 : 4
Арсенал
17.08.2015
17 авг. 2015
пн
18:30
Шинник
0
Арсенал
4
17.11.2013
17 нояб. 2013
вс
14:00
Шинник
5 : 0
Арсенал
17.11.2013
17 нояб. 2013
вс
14:00
Шинник
5
Арсенал
0
02.08.2013
02 авг. 2013
пт
18:00
Арсенал
4 : 0
Шинник
02.08.2013
02 авг. 2013
пт
18:00
Арсенал
4
Шинник
0
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Все пары 1/4 финала Кубка России
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На стадионе «Зенита» запустили политический тег. Это поддержка ветерана Артеменко в деле против Навального
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20 февраля, 19:05