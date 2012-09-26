Матч завершен
Армавир
Армавир
0:3
Матч завершен
Локомотив
Москва
Сычев 38
Кайседо 64
Сычев 73
Кубок России, 1/16 финала

Кубок России,

1/16 финала

Россия
26 сент. 2012, 15:00 МСК
26.09.2012, 15:00 МСК
среда
Герман Кравченко
Герман Кравченко
Главный Судья
Составы
Армавир
мин
0
Бровин
Василий Бровин
90
0
Кайтов
Арсен Кайтов
90
0
Макоев
Владислав Макоев
90
0
Правило
Олег Правило
90
0
Веркашанский
Сергей Веркашанский
90
0
Петрук
Максим Петрук
51
0
Лусикян
Эдуард Лусикян
90
0
Горелов
Сергей Горелов
90
0
Мустафаев
Буньямудин Мустафаев
90
0
Шевченко
Анатолий Шевченко
68
0
Шахов
Виталий Шахов
90
Запасные
0
Мамонтов
Сергей Мамонтов
0
Отюцкий
Андрей Отюцкий
0
Лобкарев
Владимир Лобкарев
0
Николаев
Алексей Николаев
0
Дряев
Тамаз Дряев
0
Нестеренко
Александр Нестеренко
0
Кокорев
Илья Кокорев
Локомотив
мин
0
Лобанцев
Мирослав Лобанцев
90
0
Циглер
Рето Циглер
90
0
Бурлак
Тарас Бурлак
90
0
Беляев
Максим Беляев
90
0
Бурнаш
Георгий Бурнаш
90
0
Торбинский
Дмитрий Торбинский
74
0
Лоськов
Дмитрий Лоськов
65
0
Оздоев
Магомед Оздоев
90
0
Сычев
Дмитрий Сычев
73'
38'
73'
38'
90
0
Кайседо
Фелипе Кайседо
64'
64'
83
0
Майкон
Майкон
90
Запасные
0
Фильцов
Александр Фильцов
0
Мустафин
Темур Мустафин
0
Лысцов
Виталий Лысцов
0
Подберезкин
Вячеслав Подберезкин
0
Ломакин
Александр Ломакин
0
Обинна
Виктор Обинна
0
Муллин
Камиль Муллин