Аргентина - Перу: 15 октября 2021 смотреть онлайн

Матч завершен
Аргентина
Мартинес 43
1:0

Аргентина - Перу: 15 октября 2021 смотреть онлайн

Матч завершен
Перу
Отбор ЧМ. Южная Америка, 12 тур

Отбор ЧМ. Южная Америка,
15 окт. 2021, 2:30 МСК
15.10.2021, 2:30 МСК
пятница
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События

Матч окончен 1:0
Замена
Эсекьель Паласиос
Джовани Ло Чельсо
90'
Замена
Хоакин Корреа
Лаутаро Мартинес
85'
74'
Замена
Габриэль Коста
Расьель Гарсия
74'
Замена
Уайлдер Картахена
Йошимар Йотун
Замена
Гидо Родригес
Леандро Паредес
73'
Замена
Николас Гонсалес
Анхель Ди Мария
73'
63'
ПЕНАЛЬТИ НЕ РЕАЛИЗОВАН
Йошимар Йотун
60'
Замена
Джефферсон Фарфан
Джанлука Лападула
Конец первого тайма (1:0)
45'
Желтая карточка
Расьель Гарсия
ГОЛ! 1:0
Лаутаро Мартинес
43'
41'
Желтая карточка
Йошимар Йотун
Начало матча

Прошлые матчи

15.10.2021 15 окт. 2021 пт 2:30
Аргентина
1 : 0
Перу
15.10.2021 15 окт. 2021 пт 2:30
Аргентина
1
Перу
0
15.10.2021 15 окт. 2021 пт 2:30
Аргентина
1 : 0
Перу
15.10.2021 15 окт. 2021 пт 2:30
Аргентина
1
Перу
0
15.10.2021 15 окт. 2021 пт 2:30
Аргентина
1 : 0
Перу
15.10.2021 15 окт. 2021 пт 2:30
Аргентина
1
Перу
0
15.10.2021 15 окт. 2021 пт 2:30
Аргентина
1 : 0
Перу
15.10.2021 15 окт. 2021 пт 2:30
Аргентина
1
Перу
0
15.10.2021 15 окт. 2021 пт 2:30
Аргентина
1 : 0
Перу
15.10.2021 15 окт. 2021 пт 2:30
Аргентина
1
Перу
0
15.10.2021 15 окт. 2021 пт 2:30
Аргентина
1 : 0
Перу
15.10.2021 15 окт. 2021 пт 2:30
Аргентина
1
Перу
0
15.10.2021 15 окт. 2021 пт 2:30
Аргентина
1 : 0
Перу
15.10.2021 15 окт. 2021 пт 2:30
Аргентина
1
Перу
0
15.10.2021 15 окт. 2021 пт 2:30
Аргентина
1 : 0
Перу
15.10.2021 15 окт. 2021 пт 2:30
Аргентина
1
Перу
0
15.10.2021 15 окт. 2021 пт 2:30
Аргентина
1 : 0
Перу
15.10.2021 15 окт. 2021 пт 2:30
Аргентина
1
Перу
0
15.10.2021 15 окт. 2021 пт 2:30
Аргентина
1 : 0
Перу
15.10.2021 15 окт. 2021 пт 2:30
Аргентина
1
Перу
0
15.10.2021 15 окт. 2021 пт 2:30
Аргентина
1 : 0
Перу
15.10.2021 15 окт. 2021 пт 2:30
Аргентина
1
Перу
0
15.10.2021 15 окт. 2021 пт 2:30
Аргентина
1 : 0
Перу
15.10.2021 15 окт. 2021 пт 2:30
Аргентина
1
Перу
0
15.10.2021 15 окт. 2021 пт 2:30
Аргентина
1 : 0
Перу
15.10.2021 15 окт. 2021 пт 2:30
Аргентина
1
Перу
0
15.10.2021 15 окт. 2021 пт 2:30
Аргентина
1 : 0
Перу
15.10.2021 15 окт. 2021 пт 2:30
Аргентина
1
Перу
0
15.10.2021 15 окт. 2021 пт 2:30
Аргентина
1 : 0
Перу
15.10.2021 15 окт. 2021 пт 2:30
Аргентина
1
Перу
0
15.10.2021 15 окт. 2021 пт 2:30
Аргентина
1 : 0
Перу
15.10.2021 15 окт. 2021 пт 2:30
Аргентина
1
Перу
0
15.10.2021 15 окт. 2021 пт 2:30
Аргентина
1 : 0
Перу
15.10.2021 15 окт. 2021 пт 2:30
Аргентина
1
Перу
0
15.10.2021 15 окт. 2021 пт 2:30
Аргентина
1 : 0
Перу
15.10.2021 15 окт. 2021 пт 2:30
Аргентина
1
Перу
0
15.10.2021 15 окт. 2021 пт 2:30
Аргентина
1 : 0
Перу
15.10.2021 15 окт. 2021 пт 2:30
Аргентина
1
Перу
0
15.10.2021 15 окт. 2021 пт 2:30
Аргентина
1 : 0
Перу
15.10.2021 15 окт. 2021 пт 2:30
Аргентина
1
Перу
0

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