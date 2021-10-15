Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Составы
Подробнее
мин
23
Мартинес
Эмилиано Мартинес
90
8
Акунья
Маркос Акунья
90
19
Отаменди
Николас Отаменди
90
13
Ромеро
Кристиан Ромеро
90
21
Молина
Науэль Молина
90
5
Паредес
Леандро Паредес
90
7
де Пауль
Родриго де Пауль
90
20
Ло Чельсо
Джовани Ло Чельсо
90
11
Ди Мария
Анхель Ди Мария
90
10
Месси
Лионель Месси
90
22
Мартинес
Лаутаро Мартинес
43'
90
Запасные
Главный тренер
Лионель Скалони
мин
Запасные
Главный тренер
Рикардо Гарека
События
Матч окончен 1:0
90'
Замена
85'
74'
Замена
74'
Замена
Замена
73'
Замена
73'
63'
ПЕНАЛЬТИ НЕ РЕАЛИЗОВАН
60'
Конец первого тайма (1:0)
45'
Желтая карточка
ГОЛ! 1:0
43'
41'
Желтая карточка
Начало матча