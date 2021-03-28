Албания - Англия: 28 марта 2021 смотреть онлайн

Албания
-:-

Албания - Англия: 28 марта 2021 смотреть онлайн

Англия
Отбор ЧМ. Европа, 2 тур

Отбор ЧМ. Европа,

2 тур
28 марта 2021, 19:00 МСК
28.03.2021, 19:00 МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Албания
мин
1
Бериша
Этрит Бериша
6
Джимсити
Берат Джимсити
3
Леньяни
Эрмир Леньяни
18
Исмайли
Ардиан Исмайли
15
Кумбула
Мараш Кумбула
4
Хюсай
Эльсеид Хюсай
9
Мемушай
Ледиан Мемушай
7
Баре
Кейди Баре
8
Гясула
Клаус Гясула
16
Цикалеши
Соколь Цикалеши
10
Манай
Рей Манай
Запасные
12
Селмани
Гентьян Селмани
-
23
Стракоша
Томас Стракоша
-
13
Айети
Арлинд Айети
-
5
Везели
Фредерик Везели
-
2
Мемолла
Хисен Мемолла
-
19
Дока
Альби Дока
-
21
Роши
Одисе Роши
-
14
Лячи
Казим Лячи
-
20
Рамадани
Юльбер Рамадани
-
22
Камбери
Флориан Камбери
-
11
Узуни
Мюрто Узуни
-
17
Броя
Армандо Броя
-
Англия
мин
1
Поп
Ник Поп
3
Чилвел
Бен Чилвел
6
Коди
Конор Коди
5
Стоунз
Джон Стоунз
2
Джеймс
Рис Джеймс
7
Лингард
Джесси Лингард
8
Филлипс
Калвин Филлипс
4
Уорд-Проус
Джеймс Уорд-Проус
9
Калверт-Льюин
Доминик Калверт-Льюин
11
Маунт
Мэйсон Маунт
10
Стерлинг
Рахим Стерлинг
Запасные
13
Хендерсон
Дин Хендерсон
-
22
Джонстон
Сэм Джонстон
-
16
Шоу
Люк Шоу
-
14
Дайер
Эрик Дайер
-
20
Магуайр
Гарри Магуайр
-
17
Триппьер
Киран Триппьер
-
15
Мингс
Тайрон Мингс
-
18
Райс
Деклан Райс
-
19
Фоден
Фил Фоден
-
23
Беллингем
Джуд Беллингем
-
12
Кейн
Гарри Кейн
-
21
Уоткинс
Олли Уоткинс
-

Новости

Тот самый гол Марадоны рукой вблизи засняли два фотографа. Один бился за авторские права, второй снимал вслепую
1
#Диего Марадона
17 ноября 2020, 18:00
1
Гол мечты. Казахи жахнули прямо с центра поля, просто разыграв мяч 🔥
#Айбол Абикен
15 ноября 2020, 22:54
Самое быстрое удаление в истории футбола – за фразу «Твою мать, реф»
#Англия
01 ноября 2020, 14:59
Судья отменил матч из-за разметки. Пока его помощник покупал краску, стадион заняли бегуны
#Англия
28 октября 2020, 15:25
Ярчайшая самоизоляция – тут. Уехал на африканскую ферму, воюет с браконьерами и бегает от леопардов
#коронавирус
17 мая 2020, 22:49
# Новости матча
Англия не проигрывает ровно год – беспроигрышная серия в семь матчей
11 октября 2020, 21:31
«Лидс» переименует трибуну стадиона в честь бывшего игрока, умершего от коронавируса
24 апреля 2020, 09:29
Состав всех групп финального этапа Евро-2020
30 ноября 2019, 20:59
Англия проиграла матч квалификации впервые за 10 лет. Прервалась 43-матчевая беспроигрышная серия
12 октября 2019, 10:24
Франция принимала Албанию: организаторы перепутали гимн с Андоррой, а диктор извинился перед ... Арменией
08 сентября 2019, 09:21
Англия заняла третье место в Лиге Наций. Это первая медаль сборной за 50 лет
09 июня 2019, 19:12