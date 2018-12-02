Алавес - Севилья: 02 декабря 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Алавес
Витория-Гастейс
1:1

Алавес - Севилья: 02 декабря 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Севилья
Севилья
Примера, 14 тур

Примера,

14 тур

Испания
2 дек. 2018, 22:45 МСК
2.12.2018, 22:45 МСК
воскресенье
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События
Прошлые матчи
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Прогнозы

Предварительный состав

Алавес
мин
1
Пачеко
Фернандо Пачеко
3
Дуарте
Рубен Дуарте
22
Лежен
Флориан Лежен
5
Лагвардия
Виктор Лагвардия
23
Наварро
Химо Наварро
20
Понс
Пере Понс
6
Батталья
Родриго Батталья
16
Мендес
Эдгар Мендес
24
Хота
Хота
37
Пельистри
Факундо Пельистри
9
Хоселу
Хоселу
Запасные
13
Сивера
Антонио Сивера
-
21
Агиррегабирия
Мартин Агиррегабирия
-
2
Тачи
Тачи
-
26
Лопес
Хави Лопес
-
17
Кордоба
Иньиго Кордоба
-
29
Сайнс
Борха Сайнс
-
30
Махмуд
Абдаллахи Махмуд
-
18
Бурги
Бурги
-
14
Дейверсон
Дейверсон
-
11
Риоха
Луис Риоха
-
Севилья
мин
13
Буну
Яссин Буну
4
Рекик
Карим Рекик
12
Кунде
Жюль Кунде
20
Карлос
Диего Карлос
16
Навас
Хесус Навас
21
Торрес
Оливер Торрес
6
Гудель
Неманья Гудель
8
Хордан
Хоан Хордан
7
Сусо
Сусо
24
Гомес
Алехандро Гомес
15
Эн-Несири
Юссеф Эн-Несири
Запасные
1
Вацлик
Томаш Вацлик
-
31
Диас
Хави Диас
-
18
Эскудеро
Серхио Эскудеро
-
3
Гомес
Серхи Гомес
-
2
Наньон
Йорис Наньон
-
19
Акунья
Маркос Акунья
-
10
Ракитич
Иван Ракитич
-
14
Родригес
Оскар Родригес
-
9
Де Йонг
Люк Де Йонг
-
22
Васкес
Франко Васкес
-
5
Окампос
Лукас Окампос
-
11
Эль-Хаддади
Мунир Эль-Хаддади
-

События

Матч окончен 1:1

Прошлые матчи

19.01.2021 19 янв. 2021 вт 23:30
Алавес
1 : 2
Севилья
19.01.2021 19 янв. 2021 вт 23:30
Алавес
1
Севилья
2
02.02.2020 02 февр. 2020 вс 20:30
Севилья
1 : 1
Алавес
02.02.2020 02 февр. 2020 вс 20:30
Севилья
1
Алавес
1
15.09.2019 15 сент. 2019 вс 15:00
Алавес
0 : 1
Севилья
15.09.2019 15 сент. 2019 вс 15:00
Алавес
0
Севилья
1
04.04.2019 04 апр. 2019 чт 20:30
Севилья
2 : 0
Алавес
04.04.2019 04 апр. 2019 чт 20:30
Севилья
2
Алавес
0
02.12.2018 02 дек. 2018 вс 22:45
Алавес
1 : 1
Севилья
02.12.2018 02 дек. 2018 вс 22:45
Алавес
1
Севилья
1
19.05.2018 19 мая 2018 сб 19:30
Севилья
1 : 0
Алавес
19.05.2018 19 мая 2018 сб 19:30
Севилья
1
Алавес
0
14.01.2018 14 янв. 2018 вс 18:15
Алавес
1 : 0
Севилья
14.01.2018 14 янв. 2018 вс 18:15
Алавес
1
Севилья
0
06.03.2017 06 марта 2017 пн 22:45
Алавес
1 : 1
Севилья
06.03.2017 06 марта 2017 пн 22:45
Алавес
1
Севилья
1
01.10.2016 01 окт. 2016 сб 17:15
Севилья
2 : 1
Алавес
01.10.2016 01 окт. 2016 сб 17:15
Севилья
2
Алавес
1

Новости

«Севилью» от поражения спас вратарь на последней минуте матча: пошел в чужую штрафную – и забил
#Яссин Буну
21 марта, 09:30
«Севилья» не пропускала 7 матчей подряд. Холанд уничтожил ее в первом же тайме
#Лига чемпионов
18 февраля, 00:45
Какой спорт посмотреть в новогодние праздники
#Хоккей
28 декабря 2020, 23:30
Все главные события 2020 года, где нет ни слова про Сами-Знаете-Что
#мир
28 декабря 2020, 18:11
В ЛЧ у «Краснодара» каждый раз ошибается новая линия защиты. Но в играх с «Севильей» большие вопросы к подстраховке
#Краснодар
24 ноября 2020, 22:23
# Новости матча
«Боруссия» Д вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов, обыграв «Севилью» по сумме двух матчей. У Холанда дубль
10 марта, 00:57
«Барселона» разгромила «Севилью» в ответном полуфинале Кубка Испании
04 марта, 01:31
«Барселона» победила «Севилью». 15 матчей подряд не проигрывают в Примере, выиграли 9 из 10 последних
27 февраля, 21:00
«Боруссия» впервые с октября 1996-го обыграла испанскую команду на выезде в Лиге чемпионов
18 февраля, 01:09
«Боруссия» Д обыграла «Севилью» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Холанд оформил дубль
18 февраля, 00:52
Холанд стал первым игроком в истории ЛЧ, который забил 18 голов в первых 13 матчах
18 февраля, 00:17
Прогноз на матч «Севилья» – «Боруссия» Д
17 февраля, 12:03
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17 февраля, 11:15