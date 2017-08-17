Матч завершен
Аякс
Амстердам
0:1
прошлый матч 2 : 3
Матч завершен
Русенборг
Тронхейм
Лига Европы, 4 раунд

Лига Европы,

4 раунд
17 авг. 2017, 21:45 МСК
17.08.2017, 21:45 МСК
четверг
Составы
Аякс
мин
1
Онана
Андре Онана
90
26
Виргевер
Ник Виргевер
90
3
Велтман
Йоэл Велтман
90
35
Дийкс
Митчелл Дийкс
90
4
де Лигт
Матейс де Лигт
90
20
Шоне
Лассе Шоне
90
11
Юнес
Армин Юнес
90
6
ван де Бек
Донни ван де Бек
90
10
Зиеш
Хаким Зиеш
90
25
Дольберг
Каспер Дольберг
90
7
Нерес
Давид Нерес
90
Запасные
22
ван Лир
Бенжамин ван Лир
21
де Йонг
Френки де Йонг
9
Хунтелаар
Клаас-Ян Хунтелаар
45
Клюйверт
Джастин Клюйверт
Русенборг
мин
1
Хансен
Андре Хансен
90
14
Бьордаль
Йохан Бьордаль
90
16
Скельвик
Йорген Скельвик
90
21
Мидтсьё
Фредрик Мидтсьё
90
8
Конрадссен
Андерс Конрадссен
90
7
Йенсен
Майк Йенсен
90
9
Бендтнер
Никлас Бендтнер
90
11
де Ланлай
Янн-Эрик де Ланлай
90
Запасные
10
Вилхьялмссон
Маттиас Вилхьялмссон