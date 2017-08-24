Матч завершен
Русенборг
Тронхейм
Бендтнер 26
3:2
прошлый матч 1 : 0
Матч завершен
Аякс
Амстердам
Юнес 60
Шоне 61
Лига Европы, 4 раунд

Лига Европы,

4 раунд
24 авг. 2017, 21:45 МСК
24.08.2017, 21:45 МСК
четверг
Составы
Русенборг
мин
1
Хансен
Андре Хансен
90
14
Бьордаль
Йохан Бьордаль
90
16
Скельвик
Йорген Скельвик
90
21
Мидтсьё
Фредрик Мидтсьё
90
8
Конрадссен
Андерс Конрадссен
90
7
Йенсен
Майк Йенсен
90
9
Бендтнер
Никлас Бендтнер
26'
26'
90
11
де Ланлай
Янн-Эрик де Ланлай
90
Запасные
4
Региниуссен
Торе Региниуссен
10
Вилхьялмссон
Маттиас Вилхьялмссон
Аякс
мин
1
Онана
Андре Онана
90
26
Виргевер
Ник Виргевер
90
3
Велтман
Йоэл Велтман
90
35
Дийкс
Митчелл Дийкс
90
4
де Лигт
Матейс де Лигт
90
20
Шоне
Лассе Шоне
61'
61'
90
11
Юнес
Армин Юнес
60'
60'
90
6
ван де Бек
Донни ван де Бек
90
10
Зиеш
Хаким Зиеш
90
25
Дольберг
Каспер Дольберг
90
45
Клюйверт
Джастин Клюйверт
90
Запасные
22
ван Лир
Бенжамин ван Лир
21
де Йонг
Френки де Йонг
9
Хунтелаар
Клаас-Ян Хунтелаар
17
Черны
Вацлав Черны