Матч завершен
Аякс
Амстердам
Альварес 43
Тадич 80
2:0
прошлый матч 0 : 0
Матч завершен
АПОЭЛ
Никосия
Лига чемпионов, 4 раунд

Лига чемпионов,

4 раунд
28 авг. 2019, 22:00 МСК
28.08.2019, 22:00 МСК
среда
Составы
Аякс
мин
9
Хунтелаар
Клаас-Ян Хунтелаар
90
17
Блинд
Дейли Блинд
90
10
Тадич
Душан Тадич
80'
80'
90
3
Велтман
Йоэл Велтман
90
24
Онана
Андре Онана
90
22
Зиеш
Хаким Зиеш
90
7
Нерес
Давид Нерес
90
31
Тальяфико
Николас Тальяфико
90
4
Альварес
Эдсон Альварес
43'
43'
90
28
Дест
Серджино Дест
90
Запасные
1
Варела
Бруну Варела
2
Сереро
Тхулани Сереро
11
Промес
Квинси Промес
18
Марин
Рэзван Марин
30
де Вит
Дани де Вит
26
Эккеленкамп
Юрген Эккеленкамп
АПОЭЛ
мин
27
Белец
Вид Белец
90
14
Матич
Урош Матич
90
30
Меркис
Георгис Меркис
90
17
Яколиш
Антонио Яколиш
90
89
Безьяк
Роман Безьяк
90
23
Жоаозиньо
Жоаозиньо
90
44
Иоанну
Николас Иоанну
90
20
Павлович
Андрийя Павлович
90
Запасные
99
Ватерман
Бой Ватерман
13
Лафранс
Кевин Лафранс
46
Алонефтис
Эфстатиос Алонефтис
7
Эфрем
Георгиос Эфрем
10
Де Винсенти
Томас Де Винсенти