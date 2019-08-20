Матч завершен
АПОЭЛ
Никосия
0:0
прошлый матч 0 : 2
Матч завершен
Аякс
Амстердам
Лига чемпионов, 4 раунд

Лига чемпионов,

4 раунд
20 авг. 2019, 22:00 МСК
20.08.2019, 22:00 МСК
вторник
Составы
АПОЭЛ
мин
27
Белец
Вид Белец
90
14
Матич
Урош Матич
90
30
Меркис
Георгис Меркис
90
89
Безьяк
Роман Безьяк
90
23
Жоаозиньо
Жоаозиньо
90
44
Иоанну
Николас Иоанну
90
20
Павлович
Андрийя Павлович
90
Запасные
99
Ватерман
Бой Ватерман
13
Лафранс
Кевин Лафранс
46
Алонефтис
Эфстатиос Алонефтис
17
Яколиш
Антонио Яколиш
10
Де Винсенти
Томас Де Винсенти
Аякс
мин
17
Блинд
Дейли Блинд
90
10
Тадич
Душан Тадич
90
3
Велтман
Йоэл Велтман
90
24
Онана
Андре Онана
90
6
ван де Бек
Донни ван де Бек
90
22
Зиеш
Хаким Зиеш
90
18
Марин
Рэзван Марин
90
7
Нерес
Давид Нерес
90
31
Тальяфико
Николас Тальяфико
90
12
Мазрауи
Нуссаир Мазрауи
90
Запасные
1
Варела
Бруну Варела
4
Альварес
Эдсон Альварес
28
Дест
Серджино Дест
2
Сереро
Тхулани Сереро
30
де Вит
Дани де Вит
27
Ланг
Ноа Ланг
9
Хунтелаар
Клаас-Ян Хунтелаар