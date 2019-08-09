Матч завершен
Юрдинген 05
Крефельд
0:2
Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Кубок Германии, 1/32 финала

Кубок Германии,

1/32 финала

Германия
9 авг. 2019, 21:45 МСК
9.08.2019, 21:45 МСК
пятница
Составы