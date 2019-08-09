Юрдинген 05

Крефельд
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Германия
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Результаты
Результаты
09.08.2019 09 авг. 2019 пт 21:45
Юрдинген 05
0 : 2
Боруссия
09.08.2019 09 авг. 2019 пт 21:45
1/32 финала
Юрдинген 05
0
Боруссия
2
Германия. Кубок , 1/32 финала
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