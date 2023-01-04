Специя - Аталанта: 04 января 2023 смотреть онлайн
Специя
Ла Специя
-:-

Специя - Аталанта: 04 января 2023 смотреть онлайн

Аталанта
Бергамо
Серия А, 16 тур

Серия А,

Италия
4 янв. 2023, -:- МСК
4.01.2023, -:- МСК
среда
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Прошлые матчи

08.05.2022 08 мая 2022 вс 13:30
Специя
1 : 3
Аталанта
08.05.2022 08 мая 2022 вс 13:30
Специя
1
Аталанта
3
20.11.2021 20 нояб. 2021 сб 17:00
Аталанта
5 : 2
Специя
20.11.2021 20 нояб. 2021 сб 17:00
Аталанта
5
Специя
2
12.03.2021 12 марта 2021 пт 22:45
Аталанта
3 : 1
Специя
12.03.2021 12 марта 2021 пт 22:45
Аталанта
3
Специя
1
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 20:00
Специя
0 : 0
Аталанта
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 20:00
Специя
0
Аталанта
0

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