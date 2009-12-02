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Лига 1
Булонь VS ПСЖ
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Булонь - ПСЖ: 02 декабря 2009 смотреть онлайн
Матч завершен
Булонь
Булонь-сюр-Мер
2:5
Булонь - ПСЖ: 02 декабря 2009 смотреть онлайн
Матч завершен
ПСЖ
Париж
Лига 1, 14 тур
Лига 1,
14 тур
Франция
2 дек. 2009, 21:00 МСК
2.12.2009, 21:00 МСК
среда
Стефан Бре
Стефан Бре
Главный Судья
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События
Матч окончен 2:5
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча
Прошлые матчи
28.03.2010
28 марта 2010
вс
18:00
ПСЖ
3 : 0
Булонь
28.03.2010
28 марта 2010
вс
18:00
ПСЖ
3
Булонь
0
02.12.2009
02 дек. 2009
ср
21:00
Булонь
2 : 5
ПСЖ
02.12.2009
02 дек. 2009
ср
21:00
Булонь
2
ПСЖ
5
Новости
Везде говорят, что победительница шоу «Холостяк» Катерина Сафарова – это бывшая девушка Неймара. Это правда или ложь?
#Неймар
30 мая, 21:07
Фернандиньо первым поддержал Неймара после поражения. Обнял прямо на поле – как и всегда до этой игры
#Фернандиньо
05 мая, 01:12
Игроки «ПСЖ» наступали на соперников и устраивали потасовки. Потом обвинили судью: «Он нас посылал»
#ПСЖ
05 мая, 00:36
Мбаппе смотрел полуфинал Лиги чемпионов из запаса. Хромал в аэропорту, медики не выпустили из-за травмы
#Килиан Мбаппе
04 мая, 23:52
☃️ Майский снег в матче «Ман Сити» и «ПСЖ»! Никто не был готов, поэтому мяч белый (кстати, где он?)
#Лига чемпионов
04 мая, 22:54
Судья Куйперс зарабатывает миллионы на супермаркетах. «ПСЖ» с ним впервые проиграл, а звезды клуба его ненавидят
#Бьорн Куйперс
04 мая, 16:48
Похоже, Почеттино загонял «ПСЖ» на тренировках: у команды дикое количество травм, 2/3 всех пропущенных голов – во вторых таймах
#Маурисио Почеттино
29 апреля, 01:05
Чем шейх из «ПСЖ» отличается от шейха из «Ман Сити». Тест на знание главных боссов еврофутбола
#Лига чемпионов
28 апреля, 19:52
#
Новости матча
Три сезона подряд в финале Лиги чемпионов играл клуб-дебютант. И всегда проигрывал
30 мая, 01:36
«ПСЖ» выиграл у «Монако» в финале Кубка Франции. Мбаппе поучаствовал во всех голах
20 мая, 00:07
«Монако» с Головиным сохраняет теоретические шансы на чемпионство перед последним туром
17 мая, 10:49
«ПСЖ» не обыграл «Ренн». Теперь «Лилль» лидирует в Лиге 1 с преимуществом в три очка
10 мая, 00:06
Неймар продлил контракт с «ПСЖ» до 2025 года
08 мая, 15:40
«Манчестер Сити» обыграл «ПСЖ» и впервые в истории вышел в финал Лиги чемпионов
04 мая, 23:55
Ди Мария получил красную карточку в игре с «Сити». «ПСЖ» остался вдесятером при 0:2
04 мая, 23:48
Прогноз на матч «Манчестер Сити» – «ПСЖ», 4 мая 2021 года. Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов
03 мая, 15:34