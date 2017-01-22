Матч завершен
Пескара
Пескара
Баэбек 56
1:3
Матч завершен
Сассуоло
Сассуоло
Матри 1
Пеллегрини 65
Матри 73
Серия А, 21 тур

Серия А,

21 тур

Италия
22 янв. 2017, 17:00 МСК
22.01.2017, 17:00 МСК
воскресенье
Паоло Валери
Паоло Валери
Главный Судья
Составы
Пескара
мин
31
Биццарри
Альбано Биццарри
90
86
Стендардо
Гульермо Стендардо
90
35
Кода
Андреа Кода
74
44
Форнасьер
Микеле Форнасьер
90
3
Бираги
Кристиано Бираги
90
7
Верре
Валерио Верре
63
6
Кристанте
Бриан Кристанте
90
5
Бруно
Алессандро Бруно
90
2
Кресценци
Алессандро Кресценци
90
15
Баэбек
Жан-Кристоф Баэбек
56'
56'
66
17
Капрари
Джанлука Капрари
90
Запасные
1
Фьорилло
Винченцо Фьорилло
12
Альдегани
Габриэле Альдегани
25
Делли Карри
Филиппо Делли Карри
21
Пепе
Симоне Пепе
8
Мемушай
Ледиан Мемушай
10
Бенали
Ахмад Бенали
28
Митрица
Александру Митрица
36
Кубас
Адриан Кубас
20
Черри
Альберто Черри
Сассуоло
мин
47
Консильи
Андреа Консильи
90
22
Маццителли
Лука Маццителли
90
28
Каннаваро
Паоло Каннаваро
90
13
Пелузо
Федерико Пелузо
90
15
Ачерби
Франческо Ачерби
90
20
Лирола
Поль Лирола
54
6
Пеллегрини
Лоренцо Пеллегрини
65'
65'
81
21
Аквилани
Альберто Аквилани
90
10
Матри
Алессандро Матри
1'
73'
1', 73'
75
25
Берарди
Доменико Берарди
90
16
Политано
Маттео Политано
90
Запасные
79
Пеголо
Джанлука Пеголо
30
Коста
Бриан Коста
5
Антеи
Лука Антеи
39
Делл'Орко
Кристиан Делл'Орко
55
Летшерт
Тимо Летшерт
98
Адьяпонг
Клод Адьяпонг
27
Риччи
Федерико Риччи
32
Дункан
Альфред Дункан
12
Сенси
Стефано Сенси
11
Дефрель
Грегор Дефрель
90
Рагуса
Антонио Рагуса
17
Пьерини
Николас Пьерини