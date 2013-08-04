Дармштадт - Боруссия: 04 августа 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Дармштадт
Дармштадт
1:0
( 5 : 4)

Дармштадт - Боруссия: 04 августа 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Боруссия
Менхенгладбах
Кубок Германии, 1 раунд

Кубок Германии,

1 раунд

Германия
4 авг. 2013, 15:30 МСК
4.08.2013, 15:30 МСК
воскресенье
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Матч окончен 1:0

Прошлые матчи

20.05.2017 20 мая 2017 сб 16:30
Боруссия
2 : 2
Дармштадт
20.05.2017 20 мая 2017 сб 16:30
Боруссия
2
Дармштадт
2
21.01.2017 21 янв. 2017 сб 17:30
Дармштадт
0 : 0
Боруссия
21.01.2017 21 янв. 2017 сб 17:30
Дармштадт
0
Боруссия
0
14.05.2016 14 мая 2016 сб 16:30
Дармштадт
0 : 2
Боруссия
14.05.2016 14 мая 2016 сб 16:30
Дармштадт
0
Боруссия
2
20.12.2015 20 дек. 2015 вс 19:30
Боруссия
3 : 2
Дармштадт
20.12.2015 20 дек. 2015 вс 19:30
Боруссия
3
Дармштадт
2
04.08.2013 04 авг. 2013 вс 15:30
Дармштадт
1(5) : 0(4)
Боруссия
04.08.2013 04 авг. 2013 вс 15:30
Дармштадт
1(5)
Боруссия
0(4)

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