Блэкпул - Арсенал: 05 января 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Блэкпул
Блэкпул
0:3

Блэкпул - Арсенал: 05 января 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Арсенал
Лондон
Уиллок 11
Уиллок 37
Ивоби 82
Кубок Англии, 1/32 финала

Кубок Англии,

1/32 финала

Англия
5 янв. 2019, 20:30 МСК
5.01.2019, 20:30 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Составы

Блэкпул
мин
1
Ховард
Марк Ховард
90
2
Дэниелс
Донерворн Дэниелс
90
8
Спиринг
Джей Спиринг
90
24
Фини
Лиэм Фини
90
19
Тэйлор
Крис Тэйлор
90
7
Дельфунесо
Натан Дельфунесо
90
Запасные
18
О'Салливан
Джон О'Салливан
-
Арсенал
мин
1
Чех
Петр Чех
90
12
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
90
5
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
90
25
Дженкинсон
Карл Дженкинсон
90
31
Колашинац
Сеад Колашинац
90
8
Рэмзи
Аарон Рэмзи
90
4
Эль-Ненни
Мохамед Эль-Ненни
90
59
Уиллок
Джозеф Уиллок
11'
37'
11', 37'
90
15
Мэйтленд-Найлс
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
90
17
Ивоби
Алекс Ивоби
82'
82'
90
49
Нкетиа
Эдвард Нкетиа
90
Запасные
26
Мартинес
Эмилиано Мартинес
-
11
Торрейра
Лукас Торрейра
-
29
Гендузи
Маттео Гендузи
-
55
Смит
Эмиль Смит
-
9
Ляказетт
Александр Ляказетт
-

События

Матч окончен 0:3
82'
ГОЛ! 0:3
Алекс Ивоби
56'
Желтая карточка
Сеад Колашинац
37'
ГОЛ! 0:2
Джозеф Уиллок
11'
ГОЛ! 0:1
Джозеф Уиллок

Прошлые матчи

05.01.2019 05 янв. 2019 сб 20:30
Блэкпул
0 : 3
Арсенал
05.01.2019 05 янв. 2019 сб 20:30
Блэкпул
0
Арсенал
3
10.04.2011 10 апр. 2011 вс 15:30
Блэкпул
1 : 3
Арсенал
10.04.2011 10 апр. 2011 вс 15:30
Блэкпул
1
Арсенал
3
21.08.2010 21 авг. 2010 сб 17:00
Арсенал
6 : 0
Блэкпул
21.08.2010 21 авг. 2010 сб 17:00
Арсенал
6
Блэкпул
0

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