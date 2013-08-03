Карлсруэ - Вольфсбург: 03 августа 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Карлсруэ
Карлсруэ
1:3

Карлсруэ - Вольфсбург: 03 августа 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Вольфсбург
Вольфсбург
Кубок Германии, 1 раунд

Кубок Германии,

1 раунд

Германия
3 авг. 2013, 21:30 МСК
3.08.2013, 21:30 МСК
суббота
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Предварительный состав

Карлсруэ
мин
35
Герсбек
Мариус Герсбек
26
Гондорф
Жером Гондорф
33
Хофманн
Филипп Хофманн
Запасные
1
Уфофф
Бенжамин Уфофф
-
23
Карлсон
Дирк Карлсон
-
17
Джуричин
Марко Джуричин
-
4
Фрёде
Лукас Фрёде
-
27
Грозурек
Лукаш Грозурек
-
24
Гуйе
Бабакар Гуйе
-
Вольфсбург
мин
1
Кастелс
Коэн Кастелс
31
Кнохе
Робин Кнохе
25
Брукс
Джон Энтони Брукс
8
Штеффен
Ренато Штеффен
6
Отавио
Пауло Отавио
27
Арнольд
Максимилиан Арнольд
13
Герхардт
Янник Герхардт
24
Шлагер
Ксавер Шлагер
14
Мехмеди
Адмир Мехмеди
9
Вегхорст
Вут Вегхорст
7
Брекало
Йосип Брекало
Запасные
12
Перван
Павао Перван
-
32
Тиссеран
Марсель Тиссеран
-
15
Руссийон
Джером Руссийон
-
22
Понграчич
Марин Понграчич
-
11
Клаус
Феликс Клаус
-
33
Гинчек
Даниэль Гинчек
-
40
Виктор
Жоао Виктор
-

События

Матч окончен 1:3

Прошлые матчи

03.08.2013 03 авг. 2013 сб 21:30
Карлсруэ
1 : 3
Вольфсбург
03.08.2013 03 авг. 2013 сб 21:30
Карлсруэ
1
Вольфсбург
3
07.03.2009 07 марта 2009 сб 17:30
Вольфсбург
1 : 0
Карлсруэ
07.03.2009 07 марта 2009 сб 17:30
Вольфсбург
1
Карлсруэ
0
28.09.2008 28 сент. 2008 вс 18:00
Карлсруэ
2 : 1
Вольфсбург
28.09.2008 28 сент. 2008 вс 18:00
Карлсруэ
2
Вольфсбург
1
01.03.2008 01 марта 2008 сб 17:30
Карлсруэ
3 : 1
Вольфсбург
01.03.2008 01 марта 2008 сб 17:30
Карлсруэ
3
Вольфсбург
1
16.09.2007 16 сент. 2007 вс 18:00
Вольфсбург
1 : 2
Карлсруэ
16.09.2007 16 сент. 2007 вс 18:00
Вольфсбург
1
Карлсруэ
2

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