Нанси - ПСЖ: 13 февраля 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Нанси
Нанси
0:0

Нанси - ПСЖ: 13 февраля 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
ПСЖ
Париж
Лига 1, 24 тур

Лига 1,

24 тур

Франция
13 февр. 2010, 21:00 МСК
13.02.2010, 21:00 МСК
суббота
Оливье Тюаль
Оливье Тюаль
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Матч окончен 0:0
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча

Прошлые матчи

04.03.2017 04 марта 2017 сб 19:00
ПСЖ
1 : 0
Нанси
04.03.2017 04 марта 2017 сб 19:00
ПСЖ
1
Нанси
0
15.10.2016 15 окт. 2016 сб 18:00
Нанси
1 : 2
ПСЖ
15.10.2016 15 окт. 2016 сб 18:00
Нанси
1
ПСЖ
2
09.03.2013 09 марта 2013 сб 19:00
ПСЖ
2 : 1
Нанси
09.03.2013 09 марта 2013 сб 19:00
ПСЖ
2
Нанси
1
27.10.2012 27 окт. 2012 сб 21:00
Нанси
0 : 1
ПСЖ
27.10.2012 27 окт. 2012 сб 21:00
Нанси
0
ПСЖ
1
31.03.2012 31 марта 2012 сб 22:00
Нанси
2 : 1
ПСЖ
31.03.2012 31 марта 2012 сб 22:00
Нанси
2
ПСЖ
1
20.11.2011 20 нояб. 2011 вс 22:59
ПСЖ
0 : 1
Нанси
20.11.2011 20 нояб. 2011 вс 22:59
ПСЖ
0
Нанси
1
10.05.2011 10 мая 2011 вт 22:00
ПСЖ
2 : 2
Нанси
10.05.2011 10 мая 2011 вт 22:00
ПСЖ
2
Нанси
2
22.12.2010 22 дек. 2010 ср 21:00
Нанси
2 : 0
ПСЖ
22.12.2010 22 дек. 2010 ср 21:00
Нанси
2
ПСЖ
0
13.02.2010 13 февр. 2010 сб 21:00
Нанси
0 : 0
ПСЖ
13.02.2010 13 февр. 2010 сб 21:00
Нанси
0
ПСЖ
0
03.10.2009 03 окт. 2009 сб 20:00
ПСЖ
1 : 1
Нанси
03.10.2009 03 окт. 2009 сб 20:00
ПСЖ
1
Нанси
1
01.03.2009 01 марта 2009 вс 19:00
ПСЖ
4 : 1
Нанси
01.03.2009 01 марта 2009 вс 19:00
ПСЖ
4
Нанси
1
05.10.2008 05 окт. 2008 вс 22:00
Нанси
1 : 1
ПСЖ
05.10.2008 05 окт. 2008 вс 22:00
Нанси
1
ПСЖ
1
06.04.2008 06 апр. 2008 вс 19:00
Нанси
1 : 0
ПСЖ
06.04.2008 06 апр. 2008 вс 19:00
Нанси
1
ПСЖ
0
10.11.2007 10 нояб. 2007 сб 22:00
ПСЖ
0 : 0
Нанси
10.11.2007 10 нояб. 2007 сб 22:00
ПСЖ
0
Нанси
0

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