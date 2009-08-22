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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Уиган Атлетик
Уиган
0:5
Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Руни 56
Бербатов 58
Руни 64
Оуэн 85
Нани 90
АПЛ, 3 тур
АПЛ,
3 тур
Англия
22 авг. 2009, 17:00 МСК
22.08.2009, 17:00 МСК
суббота
Составы
Уиган Атлетик
мин
0
Киркленд
Крис Киркленд
90
0
Шарнер
Пауль Шарнер
90
0
Мелхиот
Марио Мелхиот
90
0
Брамбл
Титус Брамбл
90
0
Фигероа
Мэйнор Фигероа
90
0
Томас
Хэндри Томас
90
0
Кумас
Джейсон Кумас
62
0
Н'Зогбиа
Чарльз Н'Зогбиа
74
0
Диаме
Мухамед Диаме
90
0
Родальега
Уго Родальега
90
0
Гомес
Жорди Гомес
90
Запасные
0
Поллит
Майк Поллит
0
Бойс
Эммерсон Бойс
0
Эдман
Эрик Эдман
0
Синклейр
Скотт Синклейр
0
МакКарти
Джеймс МакКарти
0
Скотланд
Джейсон Скотланд
0
Кинг
Марлон Кинг
Манчестер Юнайтед
мин
0
Фостер
Бен Фостер
90
0
Невилл
Гари Невилл
90
0
Эвра
Патрис Эвра
90
0
Видич
Неманья Видич
90
0
Эванс
Джонни Эванс
73
0
Нани
Нани
90'
90'
90
0
Флетчер
Даррен Флетчер
90
0
Валенсия
Луис-Антонио Валенсия
90
0
Бербатов
Димитар Бербатов
58'
58'
90
0
Руни
Уэйн Руни
56'
64'
56', 64'
72
0
Скоулз
Пол Скоулз
75
Запасные
0
Кушчак
Томаш Кушчак
0
О'Ши
Джон О'Ши
0
Гиггз
Райан Гиггз
0
Гибсон
Даррон Гибсон
0
Оуэн
Майкл Оуэн
85'
0
Уэлбек
Дэнни Уэлбек