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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Уиган Атлетик
Уиган
Родальега 35
1:0
Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
АПЛ, 29 тур
АПЛ,
29 тур
Англия
8 марта 2010, 23:00 МСК
8.03.2010, 23:00 МСК
понедельник
Андре Марринер
Андре Марринер
Главный Судья
Составы
Уиган Атлетик
мин
0
Киркленд
Крис Киркленд
90
0
Фигероа
Мэйнор Фигероа
90
0
Брамбл
Титус Брамбл
90
0
Колдуэлл
Гэри Колдуэлл
90
0
Бойс
Эммерсон Бойс
90
0
Родальега
Уго Родальега
35'
35'
87
0
Диаме
Мухамед Диаме
83
0
МакКарти
Джеймс МакКарти
90
0
Шарнер
Пауль Шарнер
90
0
Н'Зогбиа
Чарльз Н'Зогбиа
90
0
Морено
Марсело Морено
68
Запасные
0
Стойкович
Владимир Стойкович
0
Амайя
Антонио Амайя
0
Синклейр
Скотт Синклейр
0
Томас
Хэндри Томас
0
Гомес
Жорди Гомес
0
Мозес
Виктор Мозес
0
Скотланд
Джейсон Скотланд
Ливерпуль
мин
0
Рейна
Пепе Рейна
90
0
Инсуа
Эмилиано Инсуа
90
0
Кириакос
Сотириос Кириакос
90
0
Каррагер
Джейми Каррагер
90
0
Маскерано
Хавьер Маскерано
90
0
Бенаюн
Йосси Бенаюн
70
0
Джеррард
Стивен Джеррард
90
0
Лейва
Лукас Лейва
54
0
Кейт
Дирк Кейт
83
0
Родригес
Макси Родригес
90
0
Торрес
Фернандо Торрес
90
Запасные
0
Кавальери
Диего Кавальери
0
Аггер
Даниэль Аггер
0
Джонсон
Глен Джонсон
0
Риера
Альберт Риера
0
Аквилани
Альберто Аквилани
0
Бабел
Райан Бабел
0
Н'Гог
Давид Н'Гог