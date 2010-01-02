Рединг - Ливерпуль: 02 января 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Рединг
Рединг
1:1

Рединг - Ливерпуль: 02 января 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Кубок Англии, 1/32 финала

Кубок Англии,

1/32 финала

Англия
2 янв. 2010, 20:15 МСК
2.01.2010, 20:15 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Рединг
мин
1
Уокер
Сэм Уокер
-
Риномхота
Энди Риномхота
2
Гантер
Крис Гантер
10
Свифт
Джон Свифт
24
Блэкетт
Тайлер Блэкетт
4
Моррисон
Майкл Моррисон
27
Ричардс
Омар Ричардс
26
Адам
Чарли Адам
29
Пеле
Пеле
19
Мейте
Яку Мейте
47
Пушкаш
Георге Пушкаш
Ливерпуль
мин
1
Алисон
Алисон
4
ван Дейк
Вирджил ван Дейк
26
Робертсон
Эндрю Робертсон
12
Гомес
Джо Гомес
66
Александер-Арнольд
Трент Александер-Арнольд
14
Хендерсон
Джордан Хендерсон
5
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
3
Фабиньо
Фабиньо
10
Мане
Садио Мане
9
Фирмино
Роберто Фирмино
11
Салах
Мохамед Салах
Запасные
13
Адриан
Адриан
-
6
Ловрен
Деян Ловрен
-
76
Уильямс
Неко Уильямс
-
8
Кейта
Наби Кейта
-
18
Минамино
Такуми Минамино
-
48
Джонс
Кертис Джонс
-
15
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен
-
27
Ориги
Дивок Ориги
-
67
Эллиот
Харви Эллиот
-

События

Матч окончен 1:1

Прошлые матчи

13.04.2013 13 апр. 2013 сб 17:00
Рединг
0 : 0
Ливерпуль
13.04.2013 13 апр. 2013 сб 17:00
Рединг
0
Ливерпуль
0
20.10.2012 20 окт. 2012 сб 17:00
Ливерпуль
1 : 0
Рединг
20.10.2012 20 окт. 2012 сб 17:00
Ливерпуль
1
Рединг
0
02.01.2010 02 янв. 2010 сб 20:15
Рединг
1 : 1
Ливерпуль
02.01.2010 02 янв. 2010 сб 20:15
Рединг
1
Ливерпуль
1
15.03.2008 15 марта 2008 сб 18:00
Ливерпуль
2 : 1
Рединг
15.03.2008 15 марта 2008 сб 18:00
Ливерпуль
2
Рединг
1
08.12.2007 08 дек. 2007 сб 20:15
Рединг
3 : 1
Ливерпуль
08.12.2007 08 дек. 2007 сб 20:15
Рединг
3
Ливерпуль
1

Новости

Рамос и Салах впервые встретятся после финала ЛЧ, где первый травмировал второго. За это Ловрен потом врезал Рамосу: моя месть за друга
#Серхио Рамос
19 марта, 18:15
«Лейпциг» вылетел из ЛЧ, сыграв с «Ливерпулем» два выездных матча. И еще заплатит деньги. Как?
1
#Лига чемпионов
11 марта, 01:41
1
Шкртел − отважный, железный, корявый, с кучей швов на голове. Сейчас таких почти нет
2
#Мартин Шкртел
10 марта, 17:42
2
У Алиссона умер отец. Любимое воспоминание детства: отец падает в торт после победы Бразилии и бегает с глазурью на лице
#Алиссон
25 февраля, 13:53
Что случилось с «Ливерпулем»
1
#Ливерпуль
16 февраля, 16:50
1
# Новости матча
Определилась сетка плей-офф Лиги чемпионов
19 марта, 14:28
«Ман Сити» – «Боруссия Д», «Бавария» – «ПСЖ» и другие пары 1/4 финала Лиги чемпионов
19 марта, 14:13
«Ливерпуль» победил «Лейпциг» и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов
11 марта, 00:50
«Ливерпуль» в 2021 году за два матча в Венгрии забил голов больше, чем на «Энфилде»
11 марта, 00:41
Прогноз на матч «Ливерпуль» – «Лейпциг»
10 марта, 16:55
Где смотреть матч «Ливерпуль» – «Лейпциг»
10 марта, 16:53
«Ливерпуль» проиграл третий матч АПЛ подряд. В семи матчах Премьер-лиги у него шесть поражений
07 марта, 19:17
«Ливерпуль» проиграл пять матчей подряд на «Энфилде» впервые в истории. «Челси» во всех 10 играх непобедим при Тухеле
05 марта, 01:05