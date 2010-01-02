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Кубок Англии
Рединг VS Ливерпуль
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Рединг - Ливерпуль: 02 января 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Рединг
Рединг
1:1
Рединг - Ливерпуль: 02 января 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Кубок Англии, 1/32 финала
Кубок Англии,
1/32 финала
Англия
2 янв. 2010, 20:15 МСК
2.01.2010, 20:15 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Рединг
мин
1
Уокер
Сэм Уокер
-
Риномхота
Энди Риномхота
2
Гантер
Крис Гантер
10
Свифт
Джон Свифт
24
Блэкетт
Тайлер Блэкетт
4
Моррисон
Майкл Моррисон
27
Ричардс
Омар Ричардс
26
Адам
Чарли Адам
29
Пеле
Пеле
19
Мейте
Яку Мейте
47
Пушкаш
Георге Пушкаш
Ливерпуль
мин
1
Алисон
Алисон
4
ван Дейк
Вирджил ван Дейк
26
Робертсон
Эндрю Робертсон
12
Гомес
Джо Гомес
66
Александер-Арнольд
Трент Александер-Арнольд
14
Хендерсон
Джордан Хендерсон
5
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
3
Фабиньо
Фабиньо
10
Мане
Садио Мане
9
Фирмино
Роберто Фирмино
11
Салах
Мохамед Салах
Запасные
13
Адриан
Адриан
-
6
Ловрен
Деян Ловрен
-
76
Уильямс
Неко Уильямс
-
8
Кейта
Наби Кейта
-
18
Минамино
Такуми Минамино
-
48
Джонс
Кертис Джонс
-
15
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен
-
27
Ориги
Дивок Ориги
-
67
Эллиот
Харви Эллиот
-
События
Матч окончен 1:1
Прошлые матчи
13.04.2013
13 апр. 2013
сб
17:00
Рединг
0 : 0
Ливерпуль
13.04.2013
13 апр. 2013
сб
17:00
Рединг
0
Ливерпуль
0
20.10.2012
20 окт. 2012
сб
17:00
Ливерпуль
1 : 0
Рединг
20.10.2012
20 окт. 2012
сб
17:00
Ливерпуль
1
Рединг
0
02.01.2010
02 янв. 2010
сб
20:15
Рединг
1 : 1
Ливерпуль
02.01.2010
02 янв. 2010
сб
20:15
Рединг
1
Ливерпуль
1
15.03.2008
15 марта 2008
сб
18:00
Ливерпуль
2 : 1
Рединг
15.03.2008
15 марта 2008
сб
18:00
Ливерпуль
2
Рединг
1
08.12.2007
08 дек. 2007
сб
20:15
Рединг
3 : 1
Ливерпуль
08.12.2007
08 дек. 2007
сб
20:15
Рединг
3
Ливерпуль
1
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