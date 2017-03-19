Матч завершен
Мидлсбро
Миддлсбро
Жестеде 77
1:3
Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Феллайни 30
Лингард 62
Валенсия 90
АПЛ, 29 тур

АПЛ,

29 тур

Англия
19 марта 2017, 15:00 МСК
19.03.2017, 15:00 МСК
воскресенье
Джонатан Мосс
Джонатан Мосс
Главный Судья
Составы
Мидлсбро
мин
26
Вальдес
Виктор Вальдес
90
7
Лидбиттер
Грант Лидбиттер
67
2
Фабио
Фабио
90
17
Барраган
Антонио Барраган
90
5
Эспиноcа
Бернардо Эспиноcа
90
6
Гибсон
Бен Гибсон
90
8
Клэйтон
Адам Клэйтон
90
14
де Рон
Мартен де Рон
90
21
Рамирес
Гастон Рамирес
68
10
Негредо
Альваро Негредо
90
19
Даунинг
Стюарт Даунинг
90
Запасные
12
Гьюзан
Брэд Гьюзан
22
Фрай
Даэл Фрай
34
Форшоу
Адам Форшоу
27
Гедиура
Адлан Гедиура
18
Стуани
Кристиан Стуани
29
Жестеде
Руди Жестеде
77'
37
Траоре
Адама Траоре
Манчестер Юнайтед
мин
1
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
27
Феллайни
Маруан Феллайни
30'
30'
90
12
Смоллинг
Крис Смоллинг
90
4
Джонс
Фил Джонс
90
3
Байи
Эрик Байи
90
18
Янг
Эшли Янг
90
14
Лингард
Джесси Лингард
62'
62'
80
8
Мата
Хуан Мата
69
16
Кэррик
Майкл Кэррик
90
25
Валенсия
Луис-Антонио Валенсия
90'
90'
90
19
Рэшфорд
Маркус Рэшфорд
90
Запасные
20
Ромеро
Серхио Ромеро
36
Дармиан
Маттео Дармиан
5
Рохо
Маркос Рохо
23
Шоу
Люк Шоу
24
Фосу-Менса
Тимоти Фосу-Менса
22
Мхитарян
Генрих Мхитарян
11
Марсьяль
Антони Марсьяль