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Эльдор Шомуродов
№14
Нападающий
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Команда
Ростов
Гражданство
Узбекистан
Дата рождения
29 июня 1995 (24) года
Рост
185
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
15.03.2020
15 марта 2020
вс
19:00
Ростов
1 : 3
Локомотив
15.03.2020
15 марта 2020
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Ростов
1
Локомотив
3
минуты: 1' - 90'
9.03.2020
9 марта 2020
пн
14:00
Ростов
3 : 2
ЦСКА
9.03.2020
9 марта 2020
пн
14:00
минуты: 1' - 90'
Ростов
3
ЦСКА
2
минуты: 1' - 90'
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
19:00
Спартак
1 : 4
Ростов
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
19:00
минуты: 1' - 74'
Спартак
1
Ростов
4
минуты: 1' - 74'
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
16:30
Ростов
0 : 0
Урал
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Ростов
0
Урал
0
минуты: 1' - 90'
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
16:30
Динамо
2 : 1
Ростов
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Динамо
2
Ростов
1
минуты: 1' - 90'
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
16:30
Ростов
1 : 2
Тамбов
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Ростов
1
Тамбов
2
минуты: 1' - 90'
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
16:30
Краснодар
2 : 2
Ростов
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Краснодар
2
Ростов
2
минуты: 1' - 90'
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
19:00
Ростов
2 : 0
Сочи
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Ростов
2
Сочи
0
минуты: 1' - 90'
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
19:00
Зенит
6 : 1
Ростов
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
19:00
минуты: 1' - 77'
Зенит
6
Ростов
1
минуты: 1' - 77'
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
16:30
ЦСКА
1 : 3
Ростов
61'
61'
61'
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
16:30
61'
минуты: 1' - 90'
ЦСКА
1
Ростов
3
минуты: 1' - 90'
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
16:30
Ростов
3 : 0
Динамо
37'
37'
37'
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
16:30
37'
минуты: 1' - 86'
Ростов
3
Динамо
0
минуты: 1' - 86'
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
19:00
Тамбов
2 : 1
Ростов
27'
90'
27'
90'
27'
90'
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
19:00
27'
минуты: 1' - 90'
Тамбов
2
Ростов
1
минуты: 1' - 90'
16.09.2019
16 сент. 2019
пн
20:30
Ростов
2 : 1
Ахмат
16.09.2019
16 сент. 2019
пн
20:30
минуты: 1' - 77'
Ростов
2
Ахмат
1
минуты: 1' - 77'
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
16:30
Локомотив
1 : 2
Ростов
41', 58'
41', 58'
41', 58'
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
16:30
41', 58'
минуты: 1' - 90'
Локомотив
1
Ростов
2
минуты: 1' - 90'
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
19:00
Ростов
2 : 1
Рубин
29'
90'
29'
90'
29'
90'
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
19:00
29'
минуты: 1' - 90'
Ростов
2
Рубин
1
минуты: 1' - 90'
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
16:30
Уфа
2 : 0
Ростов
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Уфа
2
Ростов
0
минуты: 1' - 90'
12.08.2019
12 авг. 2019
пн
20:00
Ростов
1 : 0
Крылья Советов
33'
33'
33'
12.08.2019
12 авг. 2019
пн
20:00
33'
минуты: 1' - 90'
Ростов
1
Крылья Советов
0
минуты: 1' - 90'
3.08.2019
3 авг. 2019
сб
14:00
Урал
2 : 2
Ростов
67'
60'
67'
60'
67'
60'
3.08.2019
3 авг. 2019
сб
14:00
67'
минуты: 1' - 90'
Урал
2
Ростов
2
минуты: 1' - 90'
28.07.2019
28 июля 2019
вс
16:30
Арсенал
2 : 3
Ростов
81'
81'
81'
28.07.2019
28 июля 2019
вс
16:30
81'
минуты: 1' - 84'
Арсенал
2
Ростов
3
минуты: 1' - 84'
20.07.2019
20 июля 2019
сб
21:30
Ростов
2 : 2
Спартак
20.07.2019
20 июля 2019
сб
21:30
минуты: 1' - 90'
Ростов
2
Спартак
2
минуты: 1' - 90'
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