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Лента
Матч-центр
Моя команда
Ландри Димата
№9
Нападающий
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Команда
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
1 сент. 1997 (22) года
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
германия. бундеслига
германия. кубок
Сезон:
2018/2019
8.11.2018
8 нояб. 2018
чт
18:50
Фенербахче
2 : 0
Андерлехт
8.11.2018
8 нояб. 2018
чт
18:50
минуты: 1' - 90'
Фенербахче
2
Андерлехт
0
минуты: 1' - 90'
4.10.2018
4 окт. 2018
чт
19:55
Андерлехт
0 : 2
Динамо
4.10.2018
4 окт. 2018
чт
19:55
минуты: 1' - 90'
Андерлехт
0
Динамо
2
минуты: 1' - 90'
20.09.2018
20 сент. 2018
чт
22:00
Спартак
1 : 0
Андерлехт
20.09.2018
20 сент. 2018
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Спартак
1
Андерлехт
0
минуты: 1' - 90'