Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Франческо Викари
№23
Защитник
Подписаться
Команда
СПАЛ
Гражданство
Италия
Дата рождения
3 авг. 1994 (25) лет
Рост
190
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
20:00
СПАЛ
1 : 2
Ювентус
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
20:00
был в запасе
СПАЛ
1
Ювентус
2
был в запасе
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
14:30
СПАЛ
1 : 2
Сассуоло
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
14:30
минуты: 1' - 90'
СПАЛ
1
Сассуоло
2
минуты: 1' - 90'
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
17:00
Лацио
5 : 1
СПАЛ
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
17:00
был в запасе
Лацио
5
СПАЛ
1
был в запасе
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
17:00
СПАЛ
1 : 3
Болонья
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
СПАЛ
1
Болонья
3
минуты: 1' - 90'
20.01.2020
20 янв. 2020
пн
22:45
Аталанта
1 : 2
СПАЛ
21'
21'
21'
20.01.2020
20 янв. 2020
пн
22:45
минуты: 1' - 90'
Аталанта
1
СПАЛ
2
минуты: 1' - 90'
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
17:00
Фиорентина
1 : 0
СПАЛ
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Фиорентина
1
СПАЛ
0
минуты: 1' - 90'
5.01.2020
5 янв. 2020
вс
17:00
СПАЛ
0 : 2
Верона
5.01.2020
5 янв. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
СПАЛ
0
Верона
2
минуты: 1' - 90'
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
Торино
1 : 2
СПАЛ
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Торино
1
СПАЛ
2
минуты: 1' - 90'
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
20:00
Рома
3 : 1
СПАЛ
66'
66'
66'
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Рома
3
СПАЛ
1
минуты: 1' - 90'
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
17:00
СПАЛ
0 : 1
Брешиа
21'
21'
21'
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
СПАЛ
0
Брешиа
1
минуты: 1' - 90'
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
17:00
Интер
2 : 1
СПАЛ
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Интер
2
СПАЛ
1
минуты: 1' - 90'
25.11.2019
25 нояб. 2019
пн
22:45
СПАЛ
1 : 1
Дженоа
25.11.2019
25 нояб. 2019
пн
22:45
минуты: 1' - 90'
СПАЛ
1
Дженоа
1
минуты: 1' - 90'
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
17:00
Удинезе
0 : 0
СПАЛ
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
17:00
был в запасе
Удинезе
0
СПАЛ
0
был в запасе
4.11.2019
4 нояб. 2019
пн
22:45
СПАЛ
0 : 1
Сампдория
4.11.2019
4 нояб. 2019
пн
22:45
минуты: 1' - 90'
СПАЛ
0
Сампдория
1
минуты: 1' - 90'
31.10.2019
31 окт. 2019
чт
23:00
Милан
1 : 0
СПАЛ
62'
62'
62'
31.10.2019
31 окт. 2019
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Милан
1
СПАЛ
0
минуты: 1' - 90'
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
17:00
СПАЛ
1 : 1
Наполи
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
СПАЛ
1
Наполи
1
минуты: 1' - 90'
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
16:00
Кальяри
2 : 0
СПАЛ
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Кальяри
2
СПАЛ
0
минуты: 1' - 90'
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
16:00
СПАЛ
1 : 0
Парма
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
СПАЛ
1
Парма
0
минуты: 1' - 90'
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
16:00
Ювентус
2 : 0
СПАЛ
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Ювентус
2
СПАЛ
0
минуты: 1' - 90'
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
22:00
СПАЛ
1 : 3
Лечче
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
22:00
минуты: 1' - 90'
СПАЛ
1
Лечче
3
минуты: 1' - 90'
Показать все игры