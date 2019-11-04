Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Криштиану Роналду
Александр Кокорин
Месут Озил
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Марко Ройс
Неймар Да Силва
Джеймс Мэддисон
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Англия
Ирландия
Кения
США
Белоруссия
Косово
Португалия
Спартак
Рома
Фиорентина
Марсель
Барселона
Эйбар
Ливерпуль
Локомотив
Ювентус
Уфа
Зенит
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
СПАЛ
Феррара
0:1
Матч завершен
Сампдория
Генуя
Капрари 90
Серия А, 11 тур
Серия А,
11 тур
Италия
4 нояб. 2019, 22:45 МСК
4.11.2019, 22:45 МСК
понедельник
Составы
СПАЛ
мин
40
Томович
Ненад Томович
90
19
Куртич
Ясмин Куртич
90
8
Валоти
Маттиа Валоти
90
99
Бериша
Этрит Бериша
90
37
Петанья
Андреа Петанья
90
9
Мончини
Габриэле Мончини
90
11
Мургиа
Алессандро Мургиа
90
23
Викари
Франческо Викари
90
13
Реца
Аркадиуш Реца
90
3
Игор
Игор
90
21
Стрефезза
Габриэль Стрефезза
90
Запасные
25
Летица
Карло Летица
22
Тиам
Демба Тиам
27
Фелипе
Фелипе
66
Саламон
Бартош Саламон
4
Сионек
Тиаго Сионек
26
Сала
Джакопо Сала
7
Миссироли
Симоне Миссироли
6
Вальдифиори
Мирко Вальдифиори
95
Янкович
Марко Янкович
10
Флоккари
Сержио Флоккари
43
Палоски
Альберто Палоски
Сампдория
мин
6
Экдаль
Альбин Экдаль
90
23
Габбиадини
Маноло Габбиадини
90
29
Мурру
Никола Мурру
90
25
Феррари
Алекс Феррари
90
9
Бонаццоли
Федерико Бонаццоли
90
14
Янкто
Якуб Янкто
90
1
Аудеро
Эмиль Аудеро
90
12
Депаоли
Фабио Депаоли
90
18
Торсби
Мортен Торсби
90
4
Виейра
Роналду Виейра
90
15
Колли
Омар Колли
90
Запасные
30
Фальконе
Владимиро Фальконе
24
Берешиньски
Бартош Берешиньски
21
Мурильо
Джейсон Мурильо
5
Хабот
Юлиан Хабот
8
Баррето
Эдгар Баррето
91
Бертолаччи
Андреа Бертолаччи
11
Рамирес
Гастон Рамирес
10
Ригони
Эмилиано Ригони
27
Квальярелла
Фабио Квальярелла
17
Капрари
Джанлука Капрари
90'
26
Лери
Мехди Лери