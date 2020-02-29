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Хоакин Корреа
№11
Полузащитник
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Команда
Лацио
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
13 авг. 1994 (25) лет
Рост
188
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
испания. примера
испания. кубок
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2015/2016
2014/2015
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
17:00
Лацио
2 : 0
Болонья
21'
21'
21'
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
17:00
21'
минуты: 1' - 90'
Лацио
2
Болонья
0
минуты: 1' - 90'
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
14:30
Дженоа
2 : 3
Лацио
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
14:30
был в запасе
Дженоа
2
Лацио
3
был в запасе
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
22:45
Лацио
2 : 1
Интер
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
22:45
был в запасе
Лацио
2
Интер
1
был в запасе
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
20:00
Парма
0 : 1
Лацио
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
20:00
был в запасе
Парма
0
Лацио
1
был в запасе
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
20:00
Рома
1 : 1
Лацио
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Рома
1
Лацио
1
минуты: 1' - 90'
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
17:00
Лацио
5 : 1
Сампдория
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
17:00
был в запасе
Лацио
5
Сампдория
1
был в запасе
5.01.2020
5 янв. 2020
вс
14:30
Брешиа
1 : 2
Лацио
5.01.2020
5 янв. 2020
вс
14:30
минуты: 1' - 90'
Брешиа
1
Лацио
2
минуты: 1' - 90'
16.12.2019
16 дек. 2019
пн
22:45
Кальяри
1 : 2
Лацио
16.12.2019
16 дек. 2019
пн
22:45
минуты: 1' - 90'
Кальяри
1
Лацио
2
минуты: 1' - 90'
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
22:45
Лацио
3 : 1
Ювентус
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Лацио
3
Ювентус
1
минуты: 1' - 90'
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
17:00
Лацио
3 : 0
Удинезе
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Лацио
3
Удинезе
0
минуты: 1' - 90'
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
17:00
Сассуоло
1 : 2
Лацио
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Сассуоло
1
Лацио
2
минуты: 1' - 90'
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
17:00
Лацио
4 : 2
Лечче
30', 80'
30', 80'
30', 80'
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
17:00
30', 80'
минуты: 1' - 86'
Лацио
4
Лечче
2
минуты: 1' - 86'
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
22:45
Милан
1 : 2
Лацио
83'
83'
83'
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
22:45
83'
минуты: 1' - 90'
Милан
1
Лацио
2
минуты: 1' - 90'
30.10.2019
30 окт. 2019
ср
23:00
Лацио
4 : 0
Торино
30.10.2019
30 окт. 2019
ср
23:00
был в запасе
Лацио
4
Торино
0
был в запасе
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
22:45
Фиорентина
1 : 2
Лацио
22'
22'
22'
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
22:45
22'
минуты: 1' - 90'
Фиорентина
1
Лацио
2
минуты: 1' - 90'
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
16:00
Лацио
3 : 3
Аталанта
70'
70'
70'
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
16:00
70'
минуты: 1' - 90'
Лацио
3
Аталанта
3
минуты: 1' - 90'
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
16:00
Болонья
2 : 2
Лацио
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Болонья
2
Лацио
2
минуты: 1' - 90'
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
16:00
Лацио
4 : 0
Дженоа
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
16:00
минуты: 1' - 52'
Лацио
4
Дженоа
0
минуты: 1' - 52'
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
22:00
Интер
1 : 0
Лацио
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
22:00
минуты: 1' - 90'
Интер
1
Лацио
0
минуты: 1' - 90'
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
21:45
Лацио
2 : 0
Парма
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
21:45
минуты: 1' - 90'
Лацио
2
Парма
0
минуты: 1' - 90'
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