Яссин Джеббур
№24
Защитник
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.12.2011 15 дек. 2011 чт 23:05
Атлетико
3 : 1
Ренн
15.12.2011 15 дек. 2011 чт 23:05
минуты: 1' - 90'
Атлетико
3
Ренн
1
минуты: 1' - 90'
30.11.2011 30 нояб. 2011 ср 21:00
Ренн
0 : 0
Удинезе
30.11.2011 30 нояб. 2011 ср 21:00
минуты: 1' - 90'
Ренн
0
Удинезе
0
минуты: 1' - 90'
3.11.2011 3 нояб. 2011 чт 23:05
Селтик
3 : 1
Ренн
3.11.2011 3 нояб. 2011 чт 23:05
был в запасе
Селтик
3
Ренн
1
был в запасе
20.10.2011 20 окт. 2011 чт 20:00
Ренн
1 : 1
Селтик
20.10.2011 20 окт. 2011 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Ренн
1
Селтик
1
минуты: 1' - 90'
29.09.2011 29 сент. 2011 чт 20:00
Ренн
1 : 1
Атлетико
29.09.2011 29 сент. 2011 чт 20:00
был в запасе
Ренн
1
Атлетико
1
был в запасе