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Матч-центр
Моя команда
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Кан
Кан
0:0
Матч завершен
Бастия
Бастия
Лига 1, 36 тур
Лига 1,
36 тур
Франция
30 апр. 2016, 20:00 МСК
30.04.2016, 20:00 МСК
суббота
Жером Мигелгорри
Жером Мигелгорри
Главный Судья
Составы
Кан
мин
5
Яхья
Аладьин Яхья
90
1
Веркутр
Реми Веркутр
90
12
Аппиа
Деннис Аппиа
90
13
Бен Юссеф
Сиам Бен Юссеф
90
14
Луи
Джефф Луи
69
25
Фере
Жюльен Фере
90
11
Бесса
Винсен Бесса
90
4
Диоманд
Исмаэль Диоманд
83
6
Делаплас
Жонатан Делаплас
90
23
Роделен
Ронни Роделен
90
9
Делор
Анди Делор
90
Запасные
30
Реле
Поль Реле
22
Рейно
Александр Рейно
18
Адеоти
Жордан Адеоти
19
Леборнье
Жордан Леборнье
8
Н'Кололо
Жордан Н'Кололо
10
Нтибазонкиза
Саиди Нтибазонкиза
20
Базиль
Эрве Базиль
Бастия
мин
16
Лека
Жан-Луис Лека
90
22
Мабулу
Кристофер Мабулу
56
28
Маранж
Флориан Маранж
90
20
Модесто
Франсуа Модесто
90
5
Скиллачи
Себастьен Скиллачи
90
23
Джику
Александер Джику
90
8
Данич
Гаэль Данич
90
18
Каюзак
Янник Каюзак
90
19
Нгандо
Аксель Нгандо
65
25
Камано
Франсуа Камано
90
33
Кулибали
Лассана Кулибали
90
Запасные
1
Хансен
Йеспер Хансен
24
Джеббур
Яссин Джеббур
29
Сиони
Жиль Сиони
6
Фофана
Секо Фофана
27
Ромен
Жюльен Ромен