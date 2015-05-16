Матч завершен
Бастия
Бастия
1:1
Матч завершен
Кан
Кан
Лига 1, 37 тур

Лига 1,

37 тур

Франция
16 мая 2015, 22:00 МСК
16.05.2015, 22:00 МСК
суббота
Составы