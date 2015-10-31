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Футбол
Материалы
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MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Бастия
Бастия
Диалло 31
1:0
Матч завершен
Кан
Кан
Лига 1, 12 тур
Лига 1,
12 тур
Франция
31 окт. 2015, 22:00 МСК
31.10.2015, 22:00 МСК
суббота
Бенуа Мийо
Бенуа Мийо
Главный Судья
Составы
Бастия
мин
16
Лека
Жан-Луис Лека
90
28
Маранж
Флориан Маранж
60
20
Модесто
Франсуа Модесто
90
5
Скиллачи
Себастьен Скиллачи
90
15
Пальмери
Жюльен Пальмери
90
28
Данич
Гаэль Данич
90
7
Айите
Флойд Айите
90
18
Каюзак
Янник Каюзак
90
6
Фофана
Секо Фофана
90
29
Сиони
Жиль Сиони
90
2
Диалло
Садио Диалло
31'
31'
86
Запасные
1
Хансен
Йеспер Хансен
17
Пейберне
Матье Пейберне
14
Мостефа-Сбаа
Мехди Мостефа-Сбаа
10
Хури
Лис Хури
45
Ромен
Жюльен Ромен
27
Распентино
Флориан Распентино
33
Кулибали
Лассана Кулибали
Кан
мин
5
Яхья
Аладьин Яхья
90
1
Веркутр
Реми Веркутр
90
22
Рейно
Александр Рейно
90
12
Аппиа
Деннис Аппиа
90
28
Да Силва
Дамьен Да Силва
90
25
Фере
Жюльен Фере
90
11
Бесса
Винсен Бесса
90
18
Адеоти
Жордан Адеоти
69
8
Н'Кололо
Жордан Н'Кололо
54
9
Делор
Анди Делор
90
20
Базиль
Эрве Базиль
60
Запасные
30
Реле
Поль Реле
13
Бен Юссеф
Сиам Бен Юссеф
6
Делаплас
Жонатан Делаплас
19
Леборнье
Жордан Леборнье
33
Вуасин
Валентин Вуасин
9
Роделен
Ронни Роделен
14
Луи
Джефф Луи