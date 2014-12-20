Матч завершен
Кан
Кан
1:1
Матч завершен
Бастия
Бастия
Лига 1, 19 тур

Лига 1,

19 тур

Франция
20 дек. 2014, 22:00 МСК
20.12.2014, 22:00 МСК
суббота
Составы