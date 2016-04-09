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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Тулуза
Тулуза
Бен-Йеддер 57
Брайтвайт 62
Трехо 70
Бен-Йеддер 80
4:0
Матч завершен
Бастия
Бастия
Лига 1, 33 тур
Лига 1,
33 тур
Франция
9 апр. 2016, 21:00 МСК
9.04.2016, 21:00 МСК
суббота
Рудди Буке
Рудди Буке
Главный Судья
Составы
Тулуза
мин
40
Лафон
Альбан Лафон
90
26
Тиссеран
Марсель Тиссеран
90
20
Яго
Стив Яго
90
29
Мубандже
Франсуа Мубандже
90
5
Диоп
Исса Диоп
90
8
Дидо
Этьен Дидо
74
4
Думбия
Тонго-Хамед Думбия
69
17
Регаттен
Адриен Регаттен
59
27
Бли
Алексис Бли
90
10
Бен-Йеддер
Виссам Бен-Йеддер
57'
80'
57', 80'
90
9
Брайтвайт
Мартин Брайтвайт
62'
62'
90
Запасные
1
Гойкоэчеа
Мауро Гойкоэчеа
3
Кана-Бийик
Жан-Армель Кана-Бийик
24
Нинков
Павле Нинков
14
Сирье
Франсуа Сирье
18
Трехо
Оскар Трехо
70'
23
Бодигер
Янн Бодигер
7
Акпа-Акпро
Жан-Луи Акпа-Акпро
Бастия
мин
16
Лека
Жан-Луис Лека
90
14
Мостефа-Сбаа
Мехди Мостефа-Сбаа
90
20
Модесто
Франсуа Модесто
90
17
Пейберне
Матье Пейберне
69
15
Пальмери
Жюльен Пальмери
90
23
Джику
Александер Джику
90
8
Данич
Гаэль Данич
76
7
Айите
Флойд Айите
90
18
Каюзак
Янник Каюзак
90
6
Фофана
Секо Фофана
45
25
Камано
Франсуа Камано
90
Запасные
1
Хансен
Йеспер Хансен
28
Маранж
Флориан Маранж
24
Джеббур
Яссин Джеббур
29
Сиони
Жиль Сиони
19
Нгандо
Аксель Нгандо
11
Брандао
Брандао