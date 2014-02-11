Матч завершен
Тулуза
Тулуза
1:3
Матч завершен
Бастия
Бастия
Лига 1, 22 тур

Лига 1,

22 тур

Франция
11 февр. 2014, 22:30 МСК
11.02.2014, 22:30 МСК
вторник
Составы