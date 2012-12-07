Матч завершен
Тулуза
Тулуза
0:0
Матч завершен
Бастия
Бастия
Лига 1, 16 тур

Лига 1,

16 тур

Франция
7 дек. 2012, 22:45 МСК
7.12.2012, 22:45 МСК
пятница
Составы