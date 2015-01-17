Матч завершен
Тулуза
Тулуза
1:1
Матч завершен
Бастия
Бастия
Лига 1, 21 тур

Лига 1,

21 тур

Франция
17 янв. 2015, 22:00 МСК
17.01.2015, 22:00 МСК
суббота
Составы