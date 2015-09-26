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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Бастия
Бастия
Пальмери 8
Скиллачи 31
Скиллачи 43
3:0
Матч завершен
Тулуза
Тулуза
Лига 1, 8 тур
Лига 1,
8 тур
Франция
26 сент. 2015, 21:00 МСК
26.09.2015, 21:00 МСК
суббота
Хаким Бен Эль-Хадж
Хаким Бен Эль-Хадж
Главный Судья
Составы
Бастия
мин
14
Мостефа-Сбаа
Мехди Мостефа-Сбаа
79
16
Лека
Жан-Луис Лека
90
28
Маранж
Флориан Маранж
90
5
Скиллачи
Себастьен Скиллачи
31'
43'
31', 43'
90
17
Пейберне
Матье Пейберне
90
15
Пальмери
Жюльен Пальмери
8'
8'
90
28
Данич
Гаэль Данич
90
18
Каюзак
Янник Каюзак
82
6
Фофана
Секо Фофана
90
11
Брандао
Брандао
90
2
Диалло
Садио Диалло
64
Запасные
1
Хансен
Йеспер Хансен
20
Модесто
Франсуа Модесто
29
Сиони
Жиль Сиони
10
Хури
Лис Хури
22
Мабулу
Кристофер Мабулу
27
Распентино
Флориан Распентино
33
Кулибали
Лассана Кулибали
Тулуза
мин
1
Гойкоэчеа
Мауро Гойкоэчеа
90
3
Кана-Бийик
Жан-Армель Кана-Бийик
90
26
Тиссеран
Марсель Тиссеран
90
15
Спайич
Урош Спайич
90
4
Думбия
Тонго-Хамед Думбия
90
17
Регаттен
Адриен Регаттен
66
23
Бодигер
Янн Бодигер
90
27
Бли
Алексис Бли
90
10
Бен-Йеддер
Виссам Бен-Йеддер
77
9
Брайтвайт
Мартин Брайтвайт
90
7
Акпа-Акпро
Жан-Луи Акпа-Акпро
90
Запасные
30
Ахамада
Али Ахамада
2
Спано
Максим Спано
39
Амьен-Аду
Кельвен Амьен-Аду
8
Дидо
Этьен Дидо
34
Кафаро
Матье Кафаро
11
Пешич
Александар Пешич
12
Бен-Али
Юссеф Бен-Али