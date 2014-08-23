Матч завершен
Бастия
Бастия
1:0
Матч завершен
Тулуза
Тулуза
Лига 1, 3 тур

Лига 1,

3 тур

Франция
23 авг. 2014, 21:00 МСК
23.08.2014, 21:00 МСК
суббота
Составы