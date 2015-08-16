Матч завершен
Лорьян
Лорьян
Муканджо 90
1:1
Матч завершен
Бастия
Бастия
Айите 4
Лига 1, 2 тур

Лига 1,

2 тур

Франция
16 авг. 2015, 18:00 МСК
16.08.2015, 18:00 МСК
воскресенье
Клеман Турпен
Клеман Турпен
Главный Судья
Составы
Лорьян
мин
40
Леком
Бенжамин Леком
90
4
Ле Гофф
Венсан Ле Гофф
90
17
Меслуб
Валид Меслуб
90
25
Гассама
Ламин Гассама
90
14
Геррейру
Рафаэль Геррейру
77
24
Лаутоа
Весли Лаутоа
90
6
Беллуджу
Франсуа Беллуджу
85
7
Ндонг
Дидье Ндонг
90
12
Муканджо
Бенджамин Муканджо
90'
90'
90
22
Жанно
Бенжамин Жанно
66
9
Уорис
Маджид Уорис
90
Запасные
30
Шажно
Флоран Шажно
29
Пайе
Папе Пайе
28
Бартельмэ
Максим Бартельмэ
19
Филиппото
Ромен Филиппото
20
Буанга
Денис Буанга
23
Фофана
Морике Фофана
11
Гакпа
Марвин Гакпа
Бастия
мин
22
Мабулу
Кристофер Мабулу
64
16
Лека
Жан-Луис Лека
62
28
Маранж
Флориан Маранж
77
20
Модесто
Франсуа Модесто
90
17
Пейберне
Матье Пейберне
90
23
Джику
Александер Джику
90
28
Данич
Гаэль Данич
90
7
Айите
Флойд Айите
4'
4'
90
18
Каюзак
Янник Каюзак
90
6
Фофана
Секо Фофана
90
25
Камано
Франсуа Камано
90
Запасные
30
Винсенсини
Томас Винсенсини
5
Скиллачи
Себастьен Скиллачи
24
Джеббур
Яссин Джеббур
10
Хури
Лис Хури
34
Сидо
Рашад Сидо
0
Ба
Адама Ба
33
Кулибали
Лассана Кулибали