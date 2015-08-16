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Футбол
Материалы
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MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Лорьян
Лорьян
Муканджо 90
1:1
Матч завершен
Бастия
Бастия
Айите 4
Лига 1, 2 тур
Лига 1,
2 тур
Франция
16 авг. 2015, 18:00 МСК
16.08.2015, 18:00 МСК
воскресенье
Клеман Турпен
Клеман Турпен
Главный Судья
Составы
Лорьян
мин
40
Леком
Бенжамин Леком
90
4
Ле Гофф
Венсан Ле Гофф
90
17
Меслуб
Валид Меслуб
90
25
Гассама
Ламин Гассама
90
14
Геррейру
Рафаэль Геррейру
77
24
Лаутоа
Весли Лаутоа
90
6
Беллуджу
Франсуа Беллуджу
85
7
Ндонг
Дидье Ндонг
90
12
Муканджо
Бенджамин Муканджо
90'
90'
90
22
Жанно
Бенжамин Жанно
66
9
Уорис
Маджид Уорис
90
Запасные
30
Шажно
Флоран Шажно
29
Пайе
Папе Пайе
28
Бартельмэ
Максим Бартельмэ
19
Филиппото
Ромен Филиппото
20
Буанга
Денис Буанга
23
Фофана
Морике Фофана
11
Гакпа
Марвин Гакпа
Бастия
мин
22
Мабулу
Кристофер Мабулу
64
16
Лека
Жан-Луис Лека
62
28
Маранж
Флориан Маранж
77
20
Модесто
Франсуа Модесто
90
17
Пейберне
Матье Пейберне
90
23
Джику
Александер Джику
90
28
Данич
Гаэль Данич
90
7
Айите
Флойд Айите
4'
4'
90
18
Каюзак
Янник Каюзак
90
6
Фофана
Секо Фофана
90
25
Камано
Франсуа Камано
90
Запасные
30
Винсенсини
Томас Винсенсини
5
Скиллачи
Себастьен Скиллачи
24
Джеббур
Яссин Джеббур
10
Хури
Лис Хури
34
Сидо
Рашад Сидо
0
Ба
Адама Ба
33
Кулибали
Лассана Кулибали