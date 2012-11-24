Матч завершен
Бастия
Бастия
2:1
Матч завершен
Лорьян
Лорьян
Лига 1, 14 тур

Лига 1,

14 тур

Франция
24 нояб. 2012, 22:00 МСК
24.11.2012, 22:00 МСК
суббота
Составы