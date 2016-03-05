Матч завершен
Бастия
Бастия
0:0
Матч завершен
Лорьян
Лорьян
Лига 1, 29 тур

Лига 1,

29 тур

Франция
5 марта 2016, 22:00 МСК
5.03.2016, 22:00 МСК
суббота
Жером Мигелгорри
Жером Мигелгорри
Главный Судья
Составы
Бастия
мин
14
Мостефа-Сбаа
Мехди Мостефа-Сбаа
90
16
Лека
Жан-Луис Лека
90
5
Скиллачи
Себастьен Скиллачи
90
17
Пейберне
Матье Пейберне
90
15
Пальмери
Жюльен Пальмери
90
23
Джику
Александер Джику
90
8
Данич
Гаэль Данич
90
7
Айите
Флойд Айите
90
18
Каюзак
Янник Каюзак
90
11
Брандао
Брандао
90
25
Камано
Франсуа Камано
77
Запасные
30
Винсенсини
Томас Винсенсини
28
Маранж
Флориан Маранж
20
Модесто
Франсуа Модесто
2
Диалло
Исмаэль Диалло
6
Фофана
Секо Фофана
19
Нгандо
Аксель Нгандо
33
Кулибали
Лассана Кулибали
Лорьян
мин
40
Леком
Бенжамин Леком
90
4
Ле Гофф
Венсан Ле Гофф
90
19
Филиппото
Ромен Филиппото
80
25
Гассама
Ламин Гассама
90
5
Туре
Зарго Туре
90
3
Мусаву-Кинг
Ирунду Мусаву-Кинг
90
6
Беллуджу
Франсуа Беллуджу
90
13
Абдулла
Раффидин Абдулла
73
7
Ндонг
Дидье Ндонг
90
27
Кабо
Джимми Кабо
60
9
Уорис
Маджид Уорис
90
Запасные
30
Шажно
Флоран Шажно
26
Роуз
Линдсей Роуз
14
Геррейру
Рафаэль Геррейру
28
Бартельмэ
Максим Бартельмэ
21
Мулумба
Рэми Мулумба
17
Меслуб
Валид Меслуб
22
Жанно
Бенжамин Жанно