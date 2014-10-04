Матч завершен
Бастия
Бастия
0:2
Матч завершен
Лорьян
Лорьян
Лига 1, 9 тур

Лига 1,

9 тур

Франция
4 окт. 2014, 21:00 МСК
4.10.2014, 21:00 МСК
суббота
Составы