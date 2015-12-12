Матч завершен
Труа
Труа
Кабо 59
1:1
Матч завершен
Бастия
Бастия
Фофана 23
Лига 1, 18 тур

Лига 1,

18 тур

Франция
12 дек. 2015, 22:00 МСК
12.12.2015, 22:00 МСК
суббота
Стефан Ланнуа
Стефан Ланнуа
Главный Судья
Составы
Труа
мин
25
Пи
Жесси Пи
90
40
Бернардони
Поль Бернардони
90
6
Мартинс Перейра
Жонатан Мартинс Перейра
90
5
Санер
Матье Санер
90
35
Дабо
Мухамаду Дабо
90
16
Нгонгка
Анеле Нгонгка
90
10
Ниве
Бенжамин Ниве
44
23
Камю
Фабьен Камю
78
21
Кабо
Джимми Кабо
59'
59'
90
13
Переа
Брайан Переа
57
27
Жан
Корентен Жан
90
Запасные
30
Петрич
Денис Петрич
22
Весковац
Душан Весковац
18
Бен-Саада
Шауки Бен-Саада
4
Аяссе
Томас Аяссе
24
Карабуе
Лоссеми Карабуе
14
Хавьер
Тиаго Хавьер
7
Кур
Йоанн Кур
Бастия
мин
16
Лека
Жан-Луис Лека
90
14
Мостефа-Сбаа
Мехди Мостефа-Сбаа
67
20
Модесто
Франсуа Модесто
90
5
Скиллачи
Себастьен Скиллачи
90
15
Пальмери
Жюльен Пальмери
90
7
Айите
Флойд Айите
90
6
Фофана
Секо Фофана
23'
23'
90
29
Сиони
Жиль Сиони
90
11
Брандао
Брандао
90
27
Распентино
Флориан Распентино
82
33
Кулибали
Лассана Кулибали
67
Запасные
30
Винсенсини
Томас Винсенсини
17
Пейберне
Матье Пейберне
24
Джеббур
Яссин Джеббур
34
Диалло
Исмаэль Диалло
10
Хури
Лис Хури
41
Нгандо
Аксель Нгандо
45
Ромен
Жюльен Ромен