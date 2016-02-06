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Футбол
Материалы
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MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Бастия
Бастия
Айите 10
Айите 83
2:0
Матч завершен
Труа
Труа
Лига 1, 25 тур
Лига 1,
25 тур
Франция
6 февр. 2016, 22:00 МСК
6.02.2016, 22:00 МСК
суббота
Себастьян Морейра
Себастьян Морейра
Главный Судья
Составы
Бастия
мин
16
Лека
Жан-Луис Лека
90
5
Скиллачи
Себастьен Скиллачи
90
17
Пейберне
Матье Пейберне
90
15
Пальмери
Жюльен Пальмери
90
8
Данич
Гаэль Данич
90
7
Айите
Флойд Айите
10'
83'
10'
83'
90
18
Каюзак
Янник Каюзак
90
6
Фофана
Секо Фофана
90
19
Нгандо
Аксель Нгандо
63
29
Сиони
Жиль Сиони
90
11
Брандао
Брандао
50
Запасные
1
Хансен
Йеспер Хансен
20
Модесто
Франсуа Модесто
2
Диалло
Исмаэль Диалло
14
Мостефа-Сбаа
Мехди Мостефа-Сбаа
9
Распентино
Флориан Распентино
25
Камано
Франсуа Камано
33
Кулибали
Лассана Кулибали
Труа
мин
25
Пи
Жесси Пи
90
1
Дрейер
Маттью Дрейер
90
2
Марсьяль
Жоан Марсьяль
90
3
Мавинга
Крис Мавинга
90
31
Нгонгка
Анеле Нгонгка
90
10
Ниве
Бенжамин Ниве
76
24
Карабуе
Лоссеми Карабуе
90
23
Камю
Фабьен Камю
90
14
Хавьер
Тиаго Хавьер
65
8
Дарбио
Стефан Дарбио
86
13
Переа
Брайан Переа
90
Запасные
16
Грандель
Франк Грандель
32
Весковац
Душан Весковац
18
Бен-Саада
Шауки Бен-Саада
19
Азамум
Карим Азамум
7
Кур
Йоанн Кур
33
Конфа
Алуа Конфа
27
Жан
Корентен Жан