Матч завершен
Бастия
Бастия
3:2
Матч завершен
Труа
Труа
Лига 1, 8 тур

Лига 1,

8 тур

Франция
6 окт. 2012, 21:00 МСК
6.10.2012, 21:00 МСК
суббота
Составы