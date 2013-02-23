Матч завершен
Труа
Труа
0:0
Матч завершен
Бастия
Бастия
Лига 1, 26 тур

Лига 1,

26 тур

Франция
23 февр. 2013, 22:00 МСК
23.02.2013, 22:00 МСК
суббота
Составы