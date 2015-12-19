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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Бастия
Бастия
Айите 22
2:0
Матч завершен
Реймс
Реймс
Лига 1, 19 тур
Лига 1,
19 тур
Франция
19 дек. 2015, 22:00 МСК
19.12.2015, 22:00 МСК
суббота
Саид Эннжими
Саид Эннжими
Главный Судья
Составы
Бастия
мин
16
Лека
Жан-Луис Лека
90
20
Модесто
Франсуа Модесто
90
5
Скиллачи
Себастьен Скиллачи
90
16
Пальмери
Жюльен Пальмери
90
8
Данич
Гаэль Данич
90
0
Айите
Флойд Айите
22'
22'
32
18
Каюзак
Янник Каюзак
90
6
Фофана
Секо Фофана
73
19
Нгандо
Аксель Нгандо
90
29
Сиони
Жиль Сиони
90
9
Распентино
Флориан Распентино
46
Запасные
1
Хансен
Йеспер Хансен
17
Пейберне
Матье Пейберне
24
Джеббур
Яссин Джеббур
34
Диалло
Исмаэль Диалло
14
Мостефа-Сбаа
Мехди Мостефа-Сбаа
11
Брандао
Брандао
33
Кулибали
Лассана Кулибали
Реймс
мин
22
Такальфред
Микаэль Такальфред
90
30
Пласид
Джонни Пласид
90
11
Ригонато
Диего Ригонато
72
2
Фофана
Мохамед Фофана
90
27
Траоре
Хамари Траоре
90
6
Дево
Энтони Дево
90
4
Канкава
Джаба Канкава
90
3
Синьорино
Франк Синьорино
72
24
Н'Гог
Давид Н'Гог
90
12
де Превилль
Николя де Превилль
90
20
Сьебатше
Теосон Сьебатше
58
Запасные
40
Леметр
Николя Леметр
15
Тюран
Атила Тюран
8
Оньянге
Принс Оньянге
26
Мфулу
Оменуке Мфулу
13
Камара
Ассан Камара
7
Фортеш
Одаир Фортеш
51
Маанан
Эдвин Маанан