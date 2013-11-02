Матч завершен
Реймс
Реймс
4:2
Матч завершен
Бастия
Бастия
Лига 1, 12 тур

Лига 1,

12 тур

Франция
2 нояб. 2013, 22:00 МСК
2.11.2013, 22:00 МСК
суббота
Составы