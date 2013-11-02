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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Реймс
Реймс
4:2
Матч завершен
Бастия
Бастия
Лига 1, 12 тур
Лига 1,
12 тур
Франция
2 нояб. 2013, 22:00 МСК
2.11.2013, 22:00 МСК
суббота
Составы