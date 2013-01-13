Матч завершен
Реймс
Реймс
1:2
Матч завершен
Бастия
Бастия
Лига 1, 20 тур

Лига 1,

20 тур

Франция
13 янв. 2013, 16:00 МСК
13.01.2013, 16:00 МСК
воскресенье
Составы